«El segundo que sirve para entrar en el nuevo año es más importante que el que te da la victoria»

Pregunta.– ¿Para qué le gustaría tener la velocidad del rayo?

R. Posiblemente para ayudar a los demás, a alguien que esté en peligro. Ser rápido y veloz para ayudar lo antes posible.

P. ¿Por qué necesita correr para ser feliz?

R. Me viene muy bien, despejo mi mente. Voy por el campo y me oxigeno, veo la naturaleza, me mentalizo y olvido problemas y malos momentos. Me encanta despejarme respirando aire puro. La felicidad que encuentro es el intentar superarme a mí mismo más que al rival en carreras o competiciones. Aunque con los años voy perdiendo velocidad.

P. La lucha es más consigo que con el otro.

R. Depende. Es con uno mismo, pero a veces la cabeza te dice 'tienes que intentar ganar a éste'.

P. ¿Cómo se engancha uno a esto de correr?

R. La verdad es que parece mentira. A veces los mayores dicen 'que el correr es de cobardes, ¿quién te persigue?'. Puedes empezar caminando por un problema de salud y poco a poco, poco a poco, aguantando cada día un poco más, descubres que esto te ha enganchado.

P. ¿Así se enganchó Domingo Crespo?

R. Yo jugaba al fútbol aquí en el pueblo, en el Uxama y era bastante malo. Como mucha gente sabe -que a lo mejor me repito- yo me enganché así. Fui a la mili, conocí a Martín Fiz, que ha sido uno de los mejores atletas que ha tenido España junto a Fermín y Abel Antón. A Martín Fiz le cortaba el pelo y él me decía 'vente a correr conmigo'. Pensaba que no aguantaba, pero me dijo que tenía 'madera de esto' y así fue.

P. ¿De qué escapa cuando corre, oiga?

R. Mentalmente podría ser de algún problemilla, de algún disgusto o enfado que has tenido. Sales a correr y vas soltando el mal genio y todo. Cuando llegas a casa parece que eres otra persona.

P. ¿Qué tiene Domingo del último día de la semana? No puede decirse que descanse mucho.

R. Soy una persona bastante activa. Con todos mis respetos a la gente que se aburre o no sabe qué hacer, no lo entiendo. Duermo muy poquito, unas cinco o seis horas, y estoy casi todo el día haciendo algo. Si no hago algo no estoy feliz conmigo mismo.

P. ¿Por qué correr es bueno si andando se llega igual a los sitios?

R. Yo también me lo he preguntado. Me he pegado muchos golpes y he tropezado en la misma raíz por donde voy a correr. Miro a mi alrededor y me digo 'como me estén viendo, parezco tonto. Con lo bien que iría caminando que todo el día estoy tropezando en la misma piedra’. Pero te levantas y otra vez vuelves. Mañana tengo que intentar venir paseando, pero llega mañana y llevo un ritmo muy rápido.

P. ¿Y para qué resulta imprescindible dar zancadas en esta vida?

R. Dar zancadas es imprescindible para muchas cosas, para progresar, para avanzar en la vida. Es necesario no quedarse estancado.

P. ¿Con quién conversa mientras avanza?

R. No sé... Si hay una persona con la que me he enfadado me pongo en su lugar contestando a mis preguntas, pero normalmente con uno mismo. Mentalmente logras la paz contigo mismo.

P. ¿A quién dedica sus triunfos?

R. Alguno últimamente a personas o seres queridos que ya no están. Te acuerdas de ellos, sí.

P. Correr está de moda, pero se acaba imponiendo el fútbol.

R. Normalmente sí. He entrenado a muchos niños en esta comarca y la mayoría de ellos se van al fútbol. El fútbol es un deporte colectivo y si en una cuadrilla de amigos la mayoría se va al fútbol, un niño puede ser muy buen pero rara vez se queda en el atletismo. El atletismo es muy duro, el fútbol se lleva mejor.

P. ¿Por qué?

R. A la vez que es duro es luchar e individualmente. En el fútbol si hoy no tienes ganas de correr das un pase y que corra el otro. Aquí si tu cuerpo y tus piernas no funcionan, o tu corazón y tu cabeza, no progresas, no avanzas. La cabeza es muy importante en las distancias largas.

P. ¿Casi igual de importantes que las piernas?

R. Pienso que para la larga distancia (y también por lo que he oído a grandes personas del atletismo, como Abel, Pascual Oliva, Alberto Caballero, Ramón Zapata) que la cabeza es muy importante, sí. Tiene que estar bien amueblada.

P. Entre antones, cachos y mateos, ¿qué lugar es el de Domingo Crespo?

R. ¡Uy! Pobre de mí. Yo no les llego ni a la suela del zapato. ¡Qué grandes campeones tenemos en la provincia de Soria! (Empieza a enumerarlos y le cortamos. Prefiero hablar de usted). A nivel veterano, con los años que va uno teniendo, ahí estamos. Mientras tengamos salud voy a seguir en este mundillo. Y más o menos en la provincia de Soria, y en otros sitios de Castilla y León y España, me conocen entre la gente veterana. Es muy importante salir fuera y que te digan que eres de Soria o de El Burgo. Eso te reconforta y te llega. No eres una figura como ellos; eres un pequeño personaje con tu pequeña importancia.

P. El Burgo celebra esta tarde, 31 de diciembre, la San Silvestre. ¿Se le ocurre otra forma mejor de empezar el año que corriendo?

R. A mí me gusta despedir el año así. Me encanta acabar y empezar el año corriendo.

P. ¿Cómo de veloz se le ha pasado 2023?

R. Imagino que habrá más personas que piensen así. Cuando hay momentos malos todo sucede lento. Pero normalmente pasa rápido, y cuando te quieres dar cuenta estás en Navidad o terminando el año. Los días, las semanas, el tiempo se nos va de la mano.

P. ¿Se atrevería a decir cuántos kilómetros hace al año?

R. Buf, muchos. Meto entre 80 y 100 a la semana, así que muchos. (Tirando por lo bajo nos salen 4.160...). Rompo muchas zapatillas y eso que he bajado mucho el pistón. Cuando hacía maratones he llegado a 140 a la semana.

P. ¿Da igual qué época del año sea?

R. Depende de la prueba que esté preparando. Ahora que esoy con el Campeonato de España de veteranos, intentaré reducir la cantidad y meter más velocidad a poder así. Si el cuerpo o las lesiones me lo permiten.

P. ¿Qué ocurrió aquel día que se lesionó en serio?

R. El año pasado en el campeonato de España de veteranos, encima en la ciudad de la que es el equipo que me patrocina, en Toro, en Zamora, estaba en la segunda vuelta, el nervio ciático se quedó sin sensibilidad, me falló la pierna derecha y me caí redondo. Tuve una pequeña rotura en el isquio y estuve unos meses parados.

P. Acaba de quedar tercero en categoría máster en Castilla y León. ¿Cuál es el peor enemigo de un atleta que no sea el tiempo?

R. Ahora nos da a todos por poner nombres americanos, me he quedado tercero de Castilla y León en veteranos de 60 años. Y el peor enemigo del atleta son las lesiones. Yo les tengo más miedo que al tiempo. Igual porque somos de esta zona de España, estamos acostumbrados. Yo he salido con seis o siete bajo cero por la Hoz del Río Abión, vas bien abrigados y lo pasas mal, pero a mí me duelen más las lesiones.

P. El segundo que más le importa: el que cambia de año o el que le da la victoria. Piénselo bien.

R. Creo que es más importante el segundo que sirve para entrar al nuevo año que el que sirve para ganar. Quiere decir que estamos vivos y seguimos ahí y que nos vemos un año más. ¿La victoria? Bueno, es algo un poco más secundario.

P. Y esta noche ¿qué carrera podemos empezar en este 2024?

R. Al margen de lo deportivo, la carrera de intentar superarse uno a sí mismo, la de enmendar errores y corregirlos. La de ser mejores y más bondadosos y cariñosos con los demás.