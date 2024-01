«Hago cosas de forma diferente, pero la verdad es que soy muy clon de mi padre en la pastelería»

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Pregunta.– Niña, no comas tanto dulce...

R. Para nosotros los dulces son las chucherías. Lo mío es dulce, pero dulce bueno, con calidad, con amor... No es una gominola, es un dulzor de pasión, de amasado, de trabajo. A ver, que las chuches también tendrán trabajo de un montón de gente, pero esto es diferente. No lo considero dulce.

P. Pastelera, panadera, empresaria ..., tataranieta de su tatarabuelo, hija de su padre, ¿qué se siente más Paula y por qué?

R. Me siento hija de mi padre y muy orgullosa, con una gran carga a las espaldas de la tradición familiar. Esta carga es una mezcla de ilusión, de sentimientos varios... Saber llegar donde está mi padre, atender y llegar al cliente como hemos llegado hasta ahora. Ésa es la carga.

P. ¿De qué cura un dulce, dígame?

R. Más que curar, el dulce te aporta. Es una reunión familiar, un encuentro con amigos. Lo llevo más a ese terreno.

P. ¿Qué vértigo le da ser la quinta generación de un obrador que arranca en 1845 en Arcos?

R. Entre 1845 y 1850, sí. Eso da un vértigo total. Es la incertidumbre de saber si voy a poder llegar a mantener la tradición, si voy a poder complementar la vida laboral y la familiar. Soy la primera mujer en llevar las riendas de esto, porque antes las abuelas trabajaban pero estaban como en cubierto porque la mujer no figuraba en ningún sitio. Soy la primera que figura al cargo del negocio y da un poco de miedo.

P. ¿Cuándo supo que sería artesana pastelera?

R. No es algo que estuviera en mis planes; vino de sorpresa por cuestiones familiares y, desde el día en que me metí en harina, no lo he soltado nunca y me ha gustado. Siempre he estado rodeada de azúcar, de masa; me encantaba corretear por el obrador y estar pringada de todo, pero nunca me lo había propuesto como una salida laboral para mí. Una vez que me metí al jaleo, la verdad es que me gusta, me gusta mucho.

P. ¿Qué secreto le ha pasado a usted su padre, que a su padre le pasara el suyo y así sucesivamente?

R. Todo. Al final todo lo que elaboramos es tradicional puro y duro. Ha podido cambiar alguna cosa, porque quizá se usaran algunos productos que después ya no se hicieran. Antes se utilizaba más mantequilla porque la nata para la pastelería ni existía. Te hablo de cuando mi abuelo empezó, pero todo ha ido pasando. Creo que tengo las mismas bases que tenía mi abuelo a la hora de elaborar, de tratar una masa, de tocarla y saber en qué momento de su fermentación está. Somos cero innovadores, somos tradicionales.

P. ¿Qué hace diferente a su padre?

R. Muchas cosas, pero ya son rarezas. A lo mejor yo extiendo la mantequilla de una forma y él de otra. En realidad es lo mismo, pero yo lo hago diferente. O el hacer una tarta: él las hace con una decoración y yo mi inclino más a otro tipo de decoración o de relleno. Pero poca cosa. La verdad es que soy muy clon de mi padre, a mi pesar... Hay muchas cosas en las que yo me quejo, digo algo y pienso 'pero si es que esto me lo decías tú hace cinco años'. Es así. Es muy buen profesor y la verdad es que tiene razón. Con el tiempo acabas haciendo cosas como él las hace.

P. Dígame, ¿qué sería la vida sin un buñuelo, un pastel o una innovadora piña de chocolate?

R. Esa pregunta no iría con nosotros. Yo no tengo una pastelería abierta. Todo mi producto es por encargo. Lo primero porque tengo dos hijos y, en estos momentos, no quiero tener una tienda abierta. Mi forma de trabajar es al por mayor, trabajo diariamente el hojaldre a los restaurantes de carretera y trabajo todo el producto por encargo. Ahora me he dado una paliza haciendo rollos de reyes, rellenándolos de nata al instante, no trabajo nada congelado, nada de un día para otro. Todo es del día, de hoy para hoy. De hecho, nos da mucha rabia hacer cosas de un día para otro. ¿Qué sería la vida sin buñuelos? Es que no los hago, ni huesos de santo porque no tengo tienda abierta. ¿Qué sería un cumpleaños sin una tarta de cumpleaños? Eso no sería un cumpleaños.

P. ¿Qué piensa cuando escucha que hay que prohibir tanto dulce a los chavales?

R. Creo que a los niños hay que enseñarles a comer, pero no pienso que sea el dulce el problema de la obesidad. La mala alimentación no es comerse un día un trozo de tarta, ni el comerte hoy un roscón de reyes, ni una torta mojada en leche por las mañanas. Es mala la bollería industrial, y tampoco me voy a meter con ella porque aquí cada uno se gana la vida de una manera. Pero no está todo en el dulce. Tenemos hamburguesas, pizzas, fritos... No tiene por qué ir todo enfocado en el dulce.

P. ¿A qué político le falta endulzarse la vida?

R. (Ríe). No pienso contestarte a esta pregunta.

P. ¿Qué le amarga del mundo rural?

R. La envidia.

P. Su vocación oculta en la otra vida.

R. Yo de pequeña quería ser veterinaria. Luego no estudié porque no me gustaba y ahora mismo, si pudiera y me tocase mucho, mucho dinero, haría algo para abuelos, para que se sintieran tratados como reyes. No sé el qué. Para que estuviesen atendidos y hablasen con ellos todo el rato. Hice auxiliar de Enfermería y me hubiera gustado especializarme en gente con alzheimer, pero por circunstancias me quedé en la pastelería. Sí, haría algo relacionado con los abuelitos.

P. ¿A quién venderemos el pastel o lo salado si sigue bajando la población en el medio rural?

R. A nadie. No quedará otro remedio que buscar otra alternativa.

P. ¿El futuro está en la venta on line?

R. No lo sé. Hay mucha gente que me anima a vender on line, pero de momento me niego. No soy amiga de las redes sociales ni de la venta por Internet. Es verdad que tiene muchas salidas, pero de momento no me atrevería a lanzarse a ese campo.

P. Ahora que tanto se habla de emprendimiento, ¿qué hace falta para ser centenario y haber cumplido las bodas de diamante?

R. Trabajo y sacrificio. Vocación, que te guste tu trabajo. Nadie te regala nada, es todo trabajar y trabajar. Tú haces que a la gente le guste tu tarta, tu costrada por el mimo que lleva detrás. A mí me viene alguien que quiere una costrada para las nueve de la noche y se la hago a esa hora, no a las dos de la tarde. Es dedicación.

P. ¿Cuánto dulce, turrón y roscones nos ha quitado la inflación?

R. Creo que el roscón de reyes y el turrón es algo que la gente no quiere dejar de comer en las fechas señaladas. Habrá personas que no puedan permitírselo, pero muchos que se siguen dando ese pequeño capricho. Yo subo el turrón si a mí me sube la almendra, pero si a mí me baja la almendra, lo bajo. Sé que es un producto que se come por tradición y eso de cargarle una millonada solo porque sea turrón... es que no trabajamos así. De hecho, los roscones los doy sin caja para abaratar precio, pero no por mí, sino por el cliente. La caja me cuesta un euro y es un euro lo que tendría que cobrar de más a este rollo.