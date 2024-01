«Está el día a día y luego está el andar en moto, un estado de perfección, un folio en blanco»

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Pregunta.– Con permiso de Burning. ¿Qué hace una chica como usted en un sitio como éste?

R. Soy bastante impulsiva y apasionada de todo. Me gusta probar deportes y muchas cosas nuevas. Con la moto empecé porque siempre me había llamado la atención el tema de las motos. Mi hermano en alguna ocasión me dejaba la suya... Y ya de mayor, cuando pude comprarme una, empecé a probar este deporte de manera aficionada. Comencé a interesarme cada vez más por este deporte, buscando también en redes sociales y me di cuenta de que había muy poquitas chicas y era un deporte muy masculino. Creo que fue un reto y me pregunté por qué no tenía que ser más femenino. Es verdad que es muy peligroso, pero cada uno sabe hasta dónde quiere llegar y los riesgos que quiere correr.

P. Empezó tarde. ¿Cómo fue?

R. Empecé muy mayor y muy poco a poco a montar en moto. Fue a los 24 años. Esta impulsividad que te digo me animó también. Todos los deportes de riesgo me encanta probarlos. La moto me llamaba la atención, también porque era un deporte masculino. ¿Y por qué debía ser solo masculino? Yo cerraba los ojos y me imaginaba siendo piloto. No pensaba que iba a llegar tan lejos en este deporte.

P. ¿Por qué corre tanto?

R. La ilusión que todo el mundo tiene por estar en la cima sé que en este deporte no lo voy a conseguir. Corriendo regionales he conseguido este año acabar tercera de Castilla La Mancha y muy luchado en todas las carreras. Estoy súper satisfecha con ello y este año voy a intentar lo mismo en Castilla y León, aunque hay mucho nivel, y correr alguna carrera más en Nacional. Estaría muy guay llenar una parrilla, como se ha llenado este año, de chicas, que han sido un montón. Hay chicas muy, muy buenas, pero lo bonito es ser tantas en ese momento en la parrilla.

P. Una ojeada rápida a sus redes y anda a caballo entre la moto y la imagen.

R. (Silencio). Te voy a contar una anécdota. Mucha gente que me conoce como piloto, en carrera -amigas, compañeros...-, luego cuando ve en mi Instagram a lo que me dedico, le choca muchísimo. El motocross es un deporte muy brusco y mi profesión es muy fina y muy delicada, por decirlo de algún modo. Y a mis compañeras de micro pigmentación también les choca mucho ese cambio tan brusco, tener una apariencia tan fina y luego por ejemplo ser tan brusca, es un decir, para tener la afición del motocross.

P. Porque las uñas las lleva impolutas. ¿O no?

R. Sí.

P. ¿Hay algo más femenino que Luisa encima de una moto?

R. Creo que todas las chicas que nos subimos a una moto, no por hacer motocross perdemos nuestro encanto femenino, aunque la gente no lo vea así. Una vez escuché en un circuito un comentario viendo a un montón de chicas: 'qué fuerte, que todas son guapas'. Me hizo mucha gracia. Igual se pensaban que por el hecho de andar en moto tienes que ser un camionero.

P. ¿Qué le da la moto?

R. Paz y muchísima adrenalina. La moto es la forma en que yo descargo energías, tanto buenas como malas, una manera de desconectar imposible de explicar. Está el día a día, el estrés, los problemas y luego está el andar en moto. Como cuando te hablan de un folio en blanco, pues igual, un estado de perfección.

P. ¿Qué responde cuando le preguntan qué es o a qué se dedica?

R. Ahora mismo soy una apasionada de la micro pigmentación. Toda la vida trabajando en bares, fábricas y pensando en que nunca iba a encontrar algo que me llenara. Y con esto, que tuve la oportunidad de estudiar hace un par de años, ahora mismo es lo que siento. Disfruto de mi trabajo, me hace feliz.

P. Es piloto, trabaja de peón de obra pública en el Ayuntamiento de Golmayo y aspira a tener su propio centro de estética y micro pigmentación. ¿Algo más?

R. Te cuento cuál sería mi posición ideal. Las labores que realizo como peón de servicios múltiples me encantan. Cada día es una cosa. Un día hay que desbrozar, otro recoger poda de los árboles, mantener las cosas en orden, arreglar averías si las hay, poner contadores... Me encanta. Yo sería feliz siguiendo así, trabajando, y por las tardes poder dedicarme a lo que me gusta. Y con mi afición al motocross en lo que me apoyan Áridos y Excavaciones Ciria como patrocinador oficial, el bar La Mary del Lago, el área de servicio La Torre de Abejar, Liz Nails y el Ayuntamiento de Golmayo.

P. ¿Qué le viene a la boca cuando se cae?

R. Me caigo muy pocas veces porque no suelo arriesgar. Nunca voy por encima de mis posibilidades en la moto. También es un punto que igual no me deja avanza a la hora de coger más nivel, porque cuando hay cosas que me dan miedo o veo que no me siento cómoda en saltos muy grandes, no los hago. Encima de la moto jamás arriesgo por encima de mis posibilidades.

P. ¿Contra quién compite?

R. En las carreras suelo competir contra... no es competir exactamente. Lo que suelo hacer es intentar cumplir mi objetivo, hacer una buena manga sin caerme y, sobre todo, hacer una buena salida que es lo que más me gusta de las carreras y lo que me mejor se me da.

P. ¿Quién necesita una micro pigmentación para atemperar su imagen?

R. Mi lema es que todas las cejas se pueden mejorar. Todo se puede mejorar, siempre.

P. ¿Qué se dice cuando va en la moto?

R. Que cuánto me gustaría haber podido empezar antes para no tener tantas limitaciones, la edad, el miedo a caerte... Si hubiese empezado más pequeña, seguramente llegaría más lejos en este deporte. En mi familia no hay nadie relacionado con el motocross. Mi tío ha sido campeón en su categoría, máster 50, de canoa C1, pero en mi familia el mundo del motor no estaba disponible. Yo tenía en mente comprarme una moto y cuando empecé con mi actual pareja él tenía una moto y me empezó a enseñar. Le cogí mucho gusto, cada vez quería aprender más y acabé comprándome una moto. Llevaba por dentro mi pasión, pero quien me ayudó a dar el paso fue él.

P. Tan joven y con tanto futuro. ¿Por qué sí o por qué no emigraría de Soria?

R. Te voy a decir el por qué no: me encanta Soria y creo que jamás me iría. Me encanta que seamos tan pocos, así de claro. Soria es una ciudad cómoda para vivir y donde no hay delincuencia. Aquí hay una calidad de vida que no hay en otros sitios. Y por qué me iría, porque no hay playa.

P. Dígame, ¿mejor tener sueños o realidades?

R. Realidades porque los sueños los quieres cumplir y las realidades ya las tienes.

P. ¿Cuánto machismo hay en un traje de piloto?

R. Muchísimo, muchísimo. Lo llevo fatal. Las chicas estamos muy limitadas a la hora de comprarnos ropa de moto. Para nosotras igual hay tres modelos de 300 que puede haber de hombre. Es que no hacen nada para nosotras, cuatro cosinas de nada. Rodilleras, que es algo muy importante encima de la moto, pues tienes las junior o las de hombre. Y a mí no me valen ni las grandes de junior ni las pequeñas de hombre en muchos modelos que he querido comprarme este año, por ejemplo. No hay muchas posibilidades, aunque cada vez más. A la hora de poder ir cómodamente y equiparar es muy difícil porque todas las cosas están hechas para chicos.

P. ¿A Soria le gusta el motocross?

R. Soria es más de enduro, pero porque no tenemos ningún circuito en condiciones. En San Esteban sí lo hay. En Soria hay más posibilidades de enduro que de motocross.