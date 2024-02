«¿Si se muere la agricultura, qué queda?, ¿máquinas haciendo alimentos sintéticos»

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Verificado por Creado: Actualizado:

P. ¿Con qué ojos mira el campo?

R. Miro el campo con ojos de tristeza y de pena, porque veo que el campo se acaba.

P. Añada algo de positivismo.

R. Ojalá esté equivocado y esto cambie, pero la verdad es que las perspectivas son muy malas, sobre todo para los jóvenes. Para los que ya tenemos unos años, llegará nuestro final en el ciclo de la vida, pero el futuro para los jóvenes en la agricultura, y no soy pesimista, soy realista, es muy, muy negro. O da un giro de 180 grados a nivel político, europeo, o el futuro es muy negro.

P. Escucho que el futuro es negro desde hace más de una década.

R. Siempre nos hemos estado quejando, pero ahora ha llegado un punto en que es real, real. Y lo cierto es que ahora se ha levantado el pueblo, se han levantado los agricultores por sí mismos. Y eso quiere decir algo, que se han dado cuenta de que van derechos a la ruina, con lo cual las quejas ahora no son en vano.

Anteriormente siempre ha habido quejas, pero se aguantaba y se aguantaba y por otro lado hay que tener en cuenta que la profesión de agricultor es vocacional. Aunque tengas un año malo y des en pérdidas, vas al siguiente y vuelves a sembrar y ves con buenos ojos el producto que has sembrado y se está criando. Esto es vocacional y tiras año tras año. Pero ahora ya, después de la inflación, los precios se han doblado y tus productos siguen más o menos igual. No hay que echar las cuentas muy al detalle para ver que estamos abocados a la ruina.

P. ¿Qué ha plantado a su juicio esta movilización agro-ganadera independiente, según aseguran?

R. Esta protesta ha plantado unión, fuerza y una respuesta que nadie esperaba. Y la verdad es que es lo que necesitamos, porque ahí está el futuro, en la unión, en la fuerza. Todos juntos tenemos mucha fuerza. Eso los políticos, a nivel europeo, y sobre todo los sindicatos, lo tienen que mirar. Hasta aquí hemos llegado de la mano de todos, hasta el punto de no retorno. Si se levanta todo el mundo unido y el mensaje ha calado, es por algo. La protesta ha plantado confianza, unión y una lucha para salvar el campo de la ruina.

P. ¿Dice unión? Le recuerdo que ha habido movilizaciones separadas, independientes por un lado y Opas por otro.

R. Sí, las ha habido separadas. Unidas cien por cien es difícil, pero hemos visto que el movimiento independiente de agricultores y ganaderos ha arrastrado en la provincia de Soria al 75% del censo. Eso quiere decir mucho. Hemos visto la manifestación de las Opas que se ha quedado, no te voy a decir en ridículo, pero sí con muy poca asistencia. Yo seguiré apoyando cualquier manifestación que reivindique los derechos del campo, pero evidentemente este movimiento surgió porque las opas, los sindicatos agrarios, estaban parados, no solo de Soria, sino a nivel nacional. Y los agricultores decidimos a través de grupos de Whatsapp y de tú a tú ponerse en marcha, levantarse y movilizarse. División, división, pero no tanta.

P. ¿Independiente por completo o independiente en parte?

R. Lo que se está buscando es la total independencia. A día de hoy no es posible a corto plazo. No se descarta llegar a acuerdos para parar estas movilizaciones, siempre y cuando sean satisfactorios. Pero el proyecto, estamos en ellos, es crear una asociación independiente de agricultores y ganaderos a nivel nacional para tener la suficiente consistencia y la suficiente fuerza y poder sentarte a una mesa a negociar. Es el proyecto. Una sola únicamente con las cuotas de los socios, sin subvenciones y sin trabajo de papeleo y burocracia. Solo para informar y defender el campo español.

P. ¿Cómo fue la primera vez que se subió a un tractor?

R. Recuerdo de niño, te puedo hablar de 12 o 13 años, el tractor de mi padre, azul, un super 55, descapotable, nada que ver con lo que hay ahora. Tengo esa imagen como un recuerdo bonito. Era una ilusión subirte al tractor. Hemos evolucionado rápidamente y no tiene nada que ver la maquinaria de ahora con la que había. Me acuerdo también de cuando se trillaba con la mula y con los machos. He vivido la evolución de la maquinaria hasta el día de hoy, cuando tengo maquinaria de última generación.

P. ¿Cuándo supo que quería ser agricultor?

R. Desde que tuve uso de razón, desde siempre. Yo me crié en el pueblo. Mis padres eran agricultores y tenían ganado también. Estabas todos los días en el campo, eso te lo inculcaron, viste cómo trabajaban tus padres y se partían el pecho por sacar la familia adelante y eso te queda dentro. Yo estoy encantado de trabajar en el campo, a mí me encanta. Por eso sientes que haya entrado en una espiral que no sé si va a tener solución. No lo sé. Lo veo mal, pero esto es lo que hay.

P. ¿Qué necesita el campo para ser viral y se le escuche?, ¿cuántos cortes de tráfico?

R. Nadie está a gusto con los cortes de tráfico ni quiere hacerlos. Es una forma de hacerte oír. Si las Opas no se movilizaban y los políticos no hacen nada, si no hay nada satisfactorio y no nos hacen caso, es nuestra única arma, el molestar, obstaculizar. Si no nos atienden hablando ni a grito pelado, habrá que tomar otras alternativas. No queremos molestar, pero el mensaje ha calado y la ciudadanía lo ha entendido. ¿Si se muere la agricultura qué nos espera?, ¿máquinas que hagan alimentos sintéticos? Habría que pensar, y no solo los agricultores, que nos va la vida en esto.

P. Es la gente del campo algo así como el semen de la economía...

R. Ningún país podría sobrevivir sin agricultura. Puede haber una guerra... y si no tienes capacidad de producir tus alimentos, lo vas a pasar mal. Y luego el sector primario también repercute en otros. Hay mucha gente que vive de la agricultura. Es el semen, la semilla, es un eje primario que no sé qué sentido tiene tenerla tan arrinconado y presionarle tanto. No lo sé, habría qué estudiar por qué están arrinconando tanto a la agricultura. Seguro que hay algún motivo que no nos gustaría saber. Si no, no tiene sentido. ¿Por qué lo arrinconan tanto?, ¿por qué estamos en un punto de rentabilidad cero?, ¿por qué? Se ve claramente, esto es un clamor popular. No es un sindicato, no es una Opa, es que es toda España, toda Europa y eso que supuestamente Europa está mejor que nosotros y ha sido los primeros que han salido. Supongo que no será un capricho. Algo está pasando.

P. Usted no estaba en primera línea de ninguna Opa, aunque sé que pertenece a una. ¿Cómo ha sido esto de pasar al estrellato?

R. Lo de estrellato es un poco... He salido en medios de comunicación y estoy ahí en cabeza. Vengo de un sindicato en el que unos años estuve en la ejecutiva, quizá por ello tenía más eco. Esto empezó con grupos de Whatsapp, la gente me conoce y me empujaron a que tirase, acompañado de unos valientes. Un poco locura y decidimos tirar hacia delante con la manifestación comunicada. Y aquí estamos en boca de todos y tratando de hacerlo lo mejor posible. Ojalá termine pronto y sea satisfactorio.

P. Los hay que les apoyan, pero también los que no, por aquello de las ayudas PAC o la simple envidieja. No sé...

R. Creo que esa información se tergiversa y el mensaje ha calado erróneamente. Desde el primer momento las subvenciones han sido para compensar la pérdida del precio en nuestros productos y, aun así, estamos a pérdidas. Si hablas con agricultores, el 99% te va a decir que no quiere subvenciones, sino que su producto valga lo que tiene que valer para que sea rentable. Esas subvenciones se crearon para paliar esos precios, que están por debajo. No nos están regalando nada, a día de hoy ni con las subvenciones llegamos a que sea rentable el negocio. Parte de la ciudadanía piensa que estamos subvencionados y que estamos inflándonos a ganar dinero. Pues no. Un tractor vale 300.000 euros y fíjese usted lo que hay que trabajar y ganar para pagarlo. El mensaje caló erróneamente en la ciudadanía.

P. Lo peor que ha llegado a pensar cuando va en su tractor.

R. Antes trabajaba más tranquilo porque tenía menos preocupaciones . Ahora estás en el tractor y vas pensando en el papeleo que tienes que preparar al día siguiente. La burocracia nos está ahogando, hay que dedicarle mucho tiempo.

P. ¿De qué me salva una hectárea de trigo?

R. Con el trigo se hace pan, galletas... Una hectárea puede producir 3.000 kilos de trigo aproximadamente y harina para comer animales y humanos, dependiendo del trigo que sea. Si eso lo estamos recortando y cada vez se produce menos y hay que adaptarnos, todo empeora.

P. ¿Por qué volvería a ser agricultor?

R. Me encanta la agricultura. Soy feliz en el campo. Ningún agricultor me podrá decir que no es feliz en el campo, es una cosa vocacional. Yo tengo un hijo y me gustaría que se quedara aquí y que esto mejorara, pero a día de hoy es inviable. ¿Por qué? Porque me gusta la agricultura.

P. No se puede ser más rural. ¿Por qué ha ido a cazar esta mañana (viernes 16 de febrero)?

R. La caza es campo también. Me gusta la naturaleza, estoy en el campo y me gusta la caza como autoconsumo. Lo valoro de otra manera. Sé que hay gente a la que no le gusta y gente que lo tiene como hobby. Yo lo que mato me lo como o se aprovecha. Yo iba a cazar con mi padre para comer en casa.

P. ¿A qué político subiría a la cosechadora?

R. No quiero hablar de colores políticos, pero ahora mismo quienes tienen la llave para cambiar las cosas son los que están gobernando. Así que a la cosechadora subiría primero al presidente del Gobierno porque es el que tiene más poder para tomar cartas en el asunto. Creo que cuando ponen estas normativas deberían tener un asesor de campo que les hiciera ver la realidad. Desde los despachos no cuentan con nadie y la realidad es muy distinta. Subiría al político de turno; ahora están estos, pues subiría al presidente del Gobierno y al ministro Planas los primeros.

P. Lo tiene fácil para que le 'fichen' como asesor.

R- Ah, yo me ofrezco, por supuesto. Todo lo que pueda aportar para arreglar esta situación, lo aportaré. Mi teléfono es fácil de conseguir, que se pongan en contacto conmigo y seguro que llegaríamos a algún entendimiento. Y seguro que les haría cambiar alguna opinión.

P. ¿Qué desconoce el político del campo?

R. Desconoce la vida de las zonas. Las normativas -los eco-regímenes, por ejemplo- se plantean de forma conjunta para todas, y en todas no se puede sembrar lo mismo. Desconocen el terreno; les haría falta estar sobre el terreno y lo que cuesta trabajar y pagar todo. Creo que las cuentas las hacen erróneas. La maquinaria no se puede pagar con lo que ganamos. Los políticos tendrían que aprender a echar mejor las cuentas del campo.

P. ¿Qué arma puede llegar a ser un tractor?

R. Un tractor puede ser un tanque. Son máquinas muy grandes y con mucha potenciar, pero aquí hemos querido hacer desde el principio las cosas bien. Se pidió la manifestación organizada, sacar los tractores en orden a carretera atendiendo las indicaciones de los agentes y no ha habido problemas, salvando algún pequeño incidente. Pero no sirve de nada hacer las cosas bien, queremos hacer las cosas bien, pero nadie nos escucha. Igual hay que hacerlas de otra manera. No sé.

P. Soria seguirá siendo agraria o no será.

R. Soria es zona rural. Vive de la agricultura y la ganadería y si la agricultura cae, Soria caerá. Es la realidad. Hay problemas para poner granjas, con mucha gente en contra. Llevamos por bandera el torrezno de Soria, el mejor torrezno del mundo, pero resulta que no queremos que hagan granjas. ¡Coño!, que el torrezno sale de los cerdos y los cerdos se crían en granjas y todo son oposiciones a hacer granjas. Pues dígame usted cómo vamos a llevar el torrezno a los sitios. ¿También con las impresoras 3D vamos a hacer los torreznos de Soria? Joer, es que hay que mirar esto también.

P. Como verá, he llegado al final de la entrevista sin preguntarle por las gambas.

R. (Ríe). Eso te lo cuento rápidamente. No lo veo una cosa tan trascendente, ni con la importancia que le han querido dar. Estamos hablando de Asaja... Ellos hacen cada año los premios Espiga y Tizón, pues digamos que las gambas han sido el premio de castigo a la Opa, a Asaja, por no haber hecho las cosas bien y por haber estado inmóvil ante esta situación. ¿Que lo han querido llevar a otro nivel? Entiendo que les haya molestado, pero creo que se han roto las relaciones por un gesto que tampoco es tan trascendente, un poco irónico sí. Yo lo dejo ahí como una anécdota. Lo bueno de esto es que se conocen las gambas de Soria, que son las mejores de España.