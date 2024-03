«Desde un punto de vista académico hay sanjuaneras muy bien hechas y que te sorprenden»

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Verificado por Creado: Actualizado:

P. ¿Cómo es su relación con la música?

R. Mi relación con la música es desde pequeño. Procedo de un pueblo muy pequeñito del litoral de Valencia y desde que tuve uso de razón siempre he visto la Banda de mi pueblo desfilando por las calles y haciendo conciertos. También provengo de una familia con tradición musical. La música forma parte de mi vida, de mi filosofía y estilo de vida. Mi día a día está envuelto de música completamente.

P. ¿A qué se parece esta relación?

R. Cuando eres estudiante tienes tus altibajos, al final esto es como la vida misma, es decir, todos los días no son alegrías, pero al final merece la pena mucho más en la balanza todo lo bueno y todo lo positivo que vives, has vivido y te queda por vivir, que lo negativo, que al fin y al cabo es poco.

P. ¿Qué es la música más allá de un pentagrama?

R. La música lo que te transmite son sensaciones, cosas que te evanden del día a día, te da recuerdos de cosas vividas, de personas. Es vivirla. ¿Quién no escucha una canción y siente algo? Forma parte de todo eso. Son sensaciones.

P. ¿Qué nota del pentagrama es el director del Conservatorio Oreste Camarca?

R. Yo todas. Todas son igual de bonitas y las alteradas también. Las que llevan un bemol, un sostenido... No tengo ninguna preferida.

P. ¿Qué capacidades atribuye a la música?

R. Es relacionado con lo que te comentaba antes. Es disfrutar, escuchar algo, o tocar... Son todas las sensaciones que te transmite la música o un acorde o una armonía o una melodía. O cuando escuchas una grabación. Todo forma parte de una sensación que solo la vives a través de la música. No hay nada más en la vida que pueda hacerte vivir ese tipo de sensación. Hay otras vivencias que te ofrecen otras cosas, pero nada se parece a lo que te hace sentir la música.

P. ¿Cómo es dirigir un Conservatorio?

R. Muy satisfactorio y muy duro también. Al final es una gestión de todo, de grupo humano, de alumnado, de compañeros, de relaciones con otras instituciones. Es una trabajo muy laborioso, pero por otro lado es satisfactorio cuando ves que las cosas salen, que todo funciona. Contactas con personas de diferentes ámbitos, no solo el educativo, y al final esa parte satisfactoria merece la pena.

P. ¿Qué tiene de propio, de exclusivo, dirigir un conservatorio como el de esta ciudad?

R. Cada centro tiene su peculiaridad. Este centro no es solo de la capital, sino también de su provincia. Tenemos alumnado de muchas localidades. Y luego es verdad que Soria es una ciudad que tiene mucha cultura musical. Esto es algo que se transmite también en la gente que viene a estudiar al conservatorio. Son gente de familias con inquietud cultural. No solo hay música en Soria, hay muchas más artes, una gran actividad cultural y el conservatorio forma parte de ella.

P. ¿La música cuesta o ha de ser gratis?

R. La música no es tan cara realmente. Solo necesitas un instrumento. Los estudios de conservatorio forman parte de la Junta de Castilla y León y están subvencionados, son muy económicos y no cuestan tanto como la gente se pueda imaginar. Hay instrumentos que por muy poco dinero tienen bastante calidad como para utilizarlos unos cuantos cursos. (Hablaba de escucharla). La música ha de ser gratis, completamente gratis. De todas formas, la música la tenemos en todos los sitios y en cualquier momento. Está al alcance de cualquier persona.

P. ¿Por qué cabe en todos los momentos de una vida?

R. Forma parte de las culturas, de las religiones y tiene cabida y existe en cualquier sitio del planeta.

P. Cuénteme un día sin ella.

R. Imposible. No existe ese día.

P. ¿Los músicos se mueren de hambre o eso era antes? Si dice que los conciertos han de ser gratis...

R. Para eso están las entidades, tanto públicas como privadas, que subvencionan y patrocinan muchos eventos.

P. ¿Ocio gratis? Imagino que los integrantes de un grupo de música querrán cobrar por un concierto.

R. Evidentemente. Pero esto es como un partido de fútbol. No es lo mismo ir a ver un partido de una localidad, a cualquier sitio de España, que ir a ver un partido de Primera División. Todo tiene su precio y también sus calidades. En la música ocurre lo mismo. Hay eventos que son gratis y están al alcance de la mano y otros que tienen un coste por muchos motivos.

P. ¿A qué música cierra su oído en modo escucha?

R. A muy poca música. Supongo que las del ámbito de discoteca. Aunque también hay cosas que están muy bien hechas dentro de ese género.

P. ¿Qué es el móvil a la música?

R. Una herramienta muy útil que nos sirve no solo como un elemento de distracción o diversión. También es una herramienta de trabajo más para los músicos. Ahora con la existencia de las apps tenemos multitud de herramientas que antes no había. Y es tan fácil como llevarlas instaladas en el móvil.

P. ¿Qué le desafina?

R. La injusticia y pocas cosas más.

P. ¿A qué le suena el ruido que hay ahora en la orquesta política nacional?

R. La verdad es que no sigo mucho la política. Creo que es un poco de sentido común. No soy muy político. (No hace falta ser político, ni que te guste. Solo pregunto con qué música relaciona el ruido político). Me suena un poco a la sinfonía de Karl Nielsen. Creo que es la quinta sinfonía de Karl Nielsen, que se utilizó cuando la Guerra del Golfo en un canal de televisión y relata muy bien ese ambiente inestable y de inseguridad.

P. Los acordes que le abducen al completo.

R. La armonía es muy compleja. Cuando se sale de los estándares, las adorna, las colorea fuera de lo académicamente correcto, es cuando es algo novedoso al oído, algo diferente de lo habitual. Y es la capacidad que tiene la música de sorprenderte.

P. Uno escucha a Bach, Beethoven o Vivaldi y cree que ya lo ha oído todo, que está todo dicho.

R. Bueno, por suerte no está todo dicho. Has nombrado compositores muy importantes en la historia de la música, que han hecho que la música evolucione, no solo con sus composiciones, sino también en la relación social de la música con los propios compositores. Hay muchos compositores hoy que siguen componiendo y te sorprenden. A nivel nacional trabajan y componen muy bien y sorprenden con sus trabajos.

P. ¿Con qué compases musicales buscaría un acuerdo?

R. Hay mucha música para eso, pero creo que el Himno de Europa es muy válida para cualquier tipo de acuerdo, la novena sinfonía de Beethoven.

P. ¿Cómo y dónde escucha música fuera del conservatorio?

R. A veces trabajas y te pones música de fondo, cuando estudio en casa... En casa somos músicos también, así que no soy el único que da la lata. Para estar incluso más concentrado suelo poner música de fondo, conciertos que quieres ver o escuchar. Y aunque parezca mentira las plataformas que existen ahora mismo de streaming, series, películas... tienen mucha calidad musical. Son composiciones importantes que tienen mucho interés, mucho atractivo.

P. ¿Y el silencio es o no música?

R. Es música y es muy difícil de conseguir. De hecho, pocas veces es capaz de percibirse. Suele escucharse en grandes salas de conciertos y cuando ocurre es muy espectacular.

P. Bandas, orquestas, coros. Por agrupaciones musicales en Soria no será...

R. No falta ningún tipo de formación, de género, de nada. Y a lo largo del año vemos programas de música muy, muy variada, con grupos de Soria, de Castilla y León y de España también, y grupos extranjeros.

P. De un extremo a otro. ¿Qué le parece la canción 'Zorra'?

R. Pues me has pillado... (Seguro que la conoce. Va a representar a España en Eurovisión). Sí, podría ser, pero ya te he comentado antes que no veía mucho la tele y ésta es una de las cosas que no tenía ni idea. (O sea, no la ha escuchado). Si la he escuchado, no la tengo relacionada con el título. No sé si la he escuchado, ni quién la canta ni nada.

P. ¿Qué le sigue asombrando de la ciudad a los 15 años de su llegada?

R. Me sigue asombrando la tranquilidad de vida que me ofrece. La ciudad ha mejorado mucho. Me gusta estar en Soria y vivir aquí. Tiene una calidad de vida que muy pocos sitios pueden ofrecer.

P. ¿Qué pensó la primera vez que escuchó una sanjuanera? Sí las ha escuchado ¿no?

R. Las sanjuaneras están muy bien hechas. Desde un punto de vista académico, hay sanjuaneras que son muy, muy interesantes, muy buenas composiciones. (Hablamos de música, no de letra, entiendo). Sí, sí, está claro que tienen su trasfondo festivo, pero eso no quita para que estén muy bien hechas y te sorprendan.

P. ¿Qué tiene de heterodoxo su gusto musical?

R. Es muy corriente, muy normal. O al menos como yo me he movido en este campo es algo muy habitual. Somos muchas las personas que nos movemos y siempre estamos con inquietudes culturales, pensando en proyectos, en hacer cosas. Y sobre todo muy importante lo que nosotros hemos vivido transmitírselo a otras personas.