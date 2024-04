«Boina Fest transmite un grito de ‘sí se puede’ y de que otro camino es posible»

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Verificado por Creado: Actualizado:

P. ¿Qué hace la música por la despoblación?

R. La música forma parte de la cultura y la cultura es una herramienta muy válida para luchar contra cualquier injusticia. Desde Arenillas, lo que conseguimos con el reto de hacer un festival en un pueblecito tan pequeño como el nuestro es visibilizar esta lucha, dar a conocer la realidad de un lugar que lleva ya 40 años luchando contra la despoblación y ganando la batalla. Gracias al trabajo de la asociación y el Ayuntamiento de Arenillas, vecinos y veraneantes han conseguido mantenerla. (Dígame algo que no sepa). La cultura es una palanca de cambio que ha conseguido que en Arenillas se junten más de mil personas, cosa que no había pasado nunca jamás en la historia. Todo esto es en parte gracias a la música. Se habla mucho del pueblo, de su historia de lucha contra la despoblación y de cómo un pequeño grupo de voluntarios ha conseguido hacer un gran festival aunque sea un pequeño festival.

P. ¿La despoblación es una injusticia?

R. Sí, yo creo que sí. Sobre todo porque no es una decisión que han tomado las personas o los pueblos de manera unilateral. Ha sido una decisión tomada por los poderes económicos del mundo; a partir de los años 50 se expulsó a las familias del campo y se les obligó a trabajar en las ciudades, porque así lo decidieron quienes mandaban y manejaban el dinero. La gente que vivía en los pueblos se vio obligada a emigrar a ciudades y a malvivir en barriadas durante muchas décadas. Y a relegar los pueblos a un lugar vacacional. La realidad va un poco en contra de todo esto, la falta de servicios, de atención médica, la falta de infraestructuras... El problema de que el dinero renta más invertirlo en una ciudad. Esa idea está muy dentro de las políticas actuales del mundo y es un error. La despoblación se empezará a solucionar cuando se den cuenta de que el principal problema es la superpoblación de las ciudades y todo lo que ello implica.

P. La responsabilidad generalizada se acaba diluyendo. El ciudadano, el que se fue, el que ha vuelto, el que no... ¿nadie tiene ninguna responsabilidad?

R. También puede haber una responsabilidad individual. Hay gente que ha vuelto, gente que no quiere volver. Hay quien se alegra de que en su pueblo haya cada vez menos personas, cosa que no puedo llegar a comprender. Hay tantas opiniones y perspectivas como personas hay en el mundo.

P. Arenillas era y es ejemplo de resurgimiento, pero tampoco va a más.

R. Solo el hecho de mantener la población es un logro grande. Se consiguió frenarla en los 80 y a día de hoy siguen viviendo unas 50 personas en el pueblo, cuando en pueblos de alrededor viven 5, 10, 15 personas.

P. ¿Qué transmite el festival Boina Fest?

R. El festival transmite un grito de 'sí se puede', de que se pueden afrontar las cosas de forma diferente, sin esperar a que vengan las administraciones a resolvernos la papeleta. Con unión entre vecinos, asociación, ayuntamiento se pueden lograr grandes cosas como las que ha hecho Arenillas en estos 40 años, como disponer de un albergue, la destilación de plantas aromáticas, por lo que se conoce mucho a Arenillas. Y en la última década también el Boina Fest, que es un mensaje de positividad y de que otro camino es posible y que está en nuestras manos a pesar de todas las dificultades.

P. Es técnico de Comunicación, promotor musical, redactor creativo... Perdone que sea tan directa, ¿qué le reporta un festival de este tipo en el que no se cobra entrada?

R. El festival es totalmente gratuito y sin ánimo de lucro. Y el beneficio que conseguimos nosotros es la alegría de ver nuestro pueblo lleno de gente, de cultura, de grandes artistas que se acercan a nuestro pueblo y nos felicitan por la iniciativa año tras año, lleno de felicidad, de buen rollo y de gente que lleva años viniendo. Es una gran experiencia estar allí y todo el que viene lo recuerda con cariño y repite al año siguiente con más amigos. Es compartir un espacio y una idea de cómo gestionar la cultura en pueblos pequeños.

P. En la España Vacía cabe todo. Hemos pasado de no estar en boca de nadie a hacerlo en boca de todos.

R. Nosotros, que llevamos ya 10 años y nos anunciamos al principio como el primer festival de música contra la despoblación, nos hemos ido dando cuenta de cómo se habla cada vez más de la despoblación. La propia historia de Arenillas nos llevó a que el concepto del festival tenía que ser ése, sí o sí. Nos hemos dado cuenta a partir de la revuelta de la España vaciada, el tema se puso muy encima de la agenda mediática y política. El hecho de que Teruel Existe sacara representación dio impulso a ello; Soria Ya comenzó su campaña en arenillas y sacó representación finalmente. Todo ello ha sido un empuje a favor de este tema. Y desde la Unión Europea hace unos años empezó a hablar de las zonas escasamente pobladas, que son los municipios que están por debajo de 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Este baremo es el que nosotros utilizamos para que puedan participar en nuestra convocatoria, grupos que residan o haya nacido en alguno de esos 1.710 pueblos que están repartidos a lo largo de 16 provincias (la serranía celtibérica y la raya, lindando con Portugal). Pero igual que ha subido rápido, creo que está empezando a bajar.

P. ¿'Boina' es un homenaje a Avelino o a la boina de pueblo de toda la vida?

R. Para nosotros es un símbolo rural, de los pueblos, que muchas veces ha sido denostado y ha servido para tachar de paletos a la gente de los pueblos. Nos parecía un buen símbolo para resignificar lo que es una boina en positivo, con la sabiduría y el esfuerzo de nuestros abuelos y la gente de la zona rural. Es reivindicar este símbolo como orgullo rural.

P. ¿Qué haría falta para que se fuera a vivir a Arenillas?

R. Harían falta muchas cosas. Primero que mi trabajo me permitiera teletrabajar, que mejoraran las infraestructuras, que mejorara la sanidad... Esas tres se me ocurren.

P. ¿Qué se le revela cuando recala en el medio rural?

R. Veo buena tierra, pasión por el territorio, por el lugar. Hace poco escuchaba a una persona que hablaba sobre lo poco que hay que hacer en un pueblo pequeño. Y a lo mejor es gente que está teletrabajando todo el día en un piso de Madrid y baja una vez al día al supermercado y no se mueve tres manzanas. La gente del pueblo tiene campo, extensiones abiertas y naturaleza para disfrutar. Quizá la gente esté más encerrada en Madrid que en un pueblo. También he pensado, y es una idea que tengo arraigada de niño, en la libertad, la libertad que tenía en el pueblo cuando era pequeño, mientras que en Madrid solo tenía restricciones. Allí abría la puerta, me iba y desaparecía durante horas. No había ningún problema.

P. Frente al silencio que puede suscitar la palabra despoblación, ¿cuál es la mejor música a su juicio para combatirla?

R. La mejor música es la que haga mover los pies a todo el mundo y haga pensar en positivo y en que es posible cambiar las cosas entre todos.

P. Boina Fest cumple este año su décimo aniversario. ¿Cómo serán los diez siguientes?

R. Si el festival se sigue celebrando otros diez años, para mí será un objetivo más que cumplido. Conseguir que el festival pueda realizarse otros diez años seguidos sería increíble. No tenemos la necesidad ni la obligación de ir a mayores. Siempre que un sábado de agosto Arenillas se llene de gente mayor, de gente joven, de familias, de amigos... ya será un éxito.

P. ¿Qué decisión le hace falta a Soria?

R. La solución no depende de una decisión. Es bastante más compleja. Otra persona con más experiencia política y económica que yo te podría dar una respuesta mejor. Depende de Soria y de los sorianos, de los políticos. Pero es una batalla bastante complicada.

P. ¿Qué respondería a alguien que le dijera que el Boina Fest es pan para hoy y hambre para mañana?

R. Que las penas con pan son menos penas. Y que si no viene el próximo 10 de agosto al Boina Fest va a pasar hambre ese día y al siguiente.

P. ¿Qué le resulta impensable en esta tierra?

R. Que algún día tengamos un transporte público de calidad.

P. A estas alturas de la película, ¿qué es lo más crudo para quienes están?

R. La falta de atención sanitaria. (¿A qué se refiere?, habla como si no hubiera centros de salud, ni hospitales). Yo aquí en Madrid puedo ir al médico el día que quiera; en Arenillas no: viene el médico una vez a la semana y hay pueblos en que ni siquiera eso. Te obliga a desplazarte y no hay un transporte público para hacerlo. Hay muchos otros aspectos.

P. Si usted fuera cronista de la despoblación, ¿cómo titularía esta entrevista?

R. (Piensa). “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”. Es de Eduardo Galeano.