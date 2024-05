«Siento que cada año se va más deprisa; antes no tenía la sensación de ir a tal velocidad»

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Verificado por Creado: Actualizado:

P. ¿Por qué nos gusta tanto correr, pisar el acelerador?

R. Creo es el efecto adrenalina. Igual que nos gusta montarnos en la montaña rusa para que nuestro cuerpo genere adrenalina. La velocidad genera eso y al final es una sensación de placer.

P. ¿Para qué le sirve la velocidad? No hablo de la conducción.

R. Creo que es un medio conductor para llegar de un destino a otro. No hay más remedio. Es el tiempo que tardas en hacer una gestión, una actividad, un algo en la vida. Y si hablamos de la conducción es uno de los factores indispensables para calcular el tiempo que tardas en llegar de un punto a otro.

P. ¿Siente usted que va demasiado deprisa o lento quizá?

R. Cada año siento que se va más deprisa. No sé si es por efecto de la edad o de la sociedad, que avanza, que cambia y se modifica y nos hace ir más acelerados. Pero sí, muchas veces me lo planteo. Hace unos años no me daba la sensación de ir a tal velocidad como parece que vas ahora. Está todo cuadriculado, lo llevamos todo en cuestión de minutos, terminar una tarea para hacer otra. Acabar, dejar una cosa y empezar otra. El tiempo justo para trabajar, descansar... y el fin de semana cada vez se hace más corto. No sabría decirte si es cuestión de la edad lo que hace que te dé esa sensación de velocidad, o de la sociedad, por todo lo que implica.

P. ¿Y cómo para y repiensa?

R. Desconecto el móvil, quito el sonido y no quiero incluso ni hablar con nadie. A veces es necesario. Vivo a 30 kilómetros de mi puesto de trabajo, todos los días hago ese recorrido, unos 20 minutos. Cuando vengo a trabajar lo utilizo para activarme y cuanto termino, para desactivarme. Ese tiempo me viene genial para procesar todo lo que tengo que hacer al día siguiente, repasar lo que he hecho y llegar a casa con la mente cambiada. Ya soy otro. El fin de semana bien aprovechado sirve para desconectar. La verdad es que tengo facilidad para hacerlo.

P. Oiga, ¿qué se enseña en una autoescuela (dirige Ensenia Autoescuela), además de a conducir?

R. Yo intento enseñar respeto. Respeto a los demás, a las normas, a las señales.

P. ¿Y enseña mejor a cocinar (es parte de Gourmet Catering) o a conducir?

R. Enseño a conducir, aunque en mi otra empresa hago de cocinero. Pero ahí ya no enseño, ahí ejecuto. Surgió un poco por la necesidad de negocio, de empleo. Mis padres vienen del sector de la hostelería de toda la vida. Mis abuelos tenían una pequeña cantina, un pequeño bar y tienda de ultramarinos. Por el lado materno me viene el amor a la hostelería. Cuando mis padres tuvieron hijos y vieron que el tema de la hostelería no era ya para tener una conciliación familiar como ellos querían, buscaron otro negocio y uno fue la apertura de una autoescuela. Y de ahí fue evolucionando a la formación. Los negocios son bien distintos y no tienen nada que ver uno con otro, pero al final es una continuación del negocio familiar que se ha generado a lo largo del tiempo.

P. ¿Qué le reporta más satisfacción?

R. A mí cocinar me encanta. (Ríe). Posiblemente si tuviera que cocinar por obligación y todos los días, pensara otra cosa distinta. Pero como hoy en día me meto en la cocina los fines de semana para cubrir las necesidades de los eventos que tenemos y cocinar en casa, para mí es un placer. Pero también disfruto muchísimo dando clase.

P. Un coche nos devuelve a la humanidad más vulnerable. De un gran logro tecnológico al descuido o la negligencia mortal.

R. El coche nos vuelve a la humanidad y nos despide de ella. Es un arma de doble filo. Es una herramienta imprescindible, por lo que hemos dicho de los tiempos, que cada vez los tenemos más apretados. Pero esa herramienta mal utilizada nos puede quitar la vida. En las clases prácticas se lo digo a muchos alumnos. Hoy en día los ingenieros se rompen la cabeza por dotar a los vehículos de las mejores tecnologías para reducir la siniestralidad, pero luego el ser humano es tan, tan, tan borrico -por decirlo de forma fina- que lo que hace es intentar puentear, camuflar, engañar a esos sistemas de ayuda.

Vemos que cada vez hay más gente que pone un cinturón falso para que no le pite, o una camiseta con un cinturón pintado para que la Guardia Civil no se dé cuenta.

P. ¿Creerse el mejor conductor del mundo es algo muy español?

R. No, eso es algo innato al ser humano. El ser humano difícilmente reconoce por naturaleza sus errores, sus deficiencias, sus puntos flacos. Si todo el mundo conduce por qué no voy a conducir yo.

P. ¿Cuál es la falta que más perdona?

R. No soy muy exigente cuando voy de copiloto, pero cuando voy conduciendo, igual que yo respeto las normas, me gusta que todo el mundo las respete. Y soy consciente de que igual que yo tengo fallos los puede tener cualquier persona. Intento ir muy pendiente para contrarrestar los fallos que puedan tener las demás personas... Comprendo que el ser humano pueda tener fallos, pero no provocados, que pueden venir porque surgen. Si vas conduciendo con alcohol eso ya no es un fallo, vas condicionado a poder tener un error. Si vas a mucha velocidad, tampoco es un fallo, vas provocando que algo pueda suceder. Lo que puedo tolerar son fallos, errores que podemos cometer todo el mundo, pero cuando vas buscando el riesgo porque no cumples normas, eso difícilmente lo entiendo.

P. Si le pregunto cuántas veces le han echado el alto ¿me dirá la verdad?

R. Sí. (Ríe). Llevo conduciendo 35 años o por ahí. Y creo que tengo una denuncia de cuando empezaron a quitar puntos. Fue hace 14 o 15 años por pisar una línea continua, me perdí, y sabiendo que venía una línea continua pero no podía pasar, eché un cambio de sentido en la marcha. Estaba la Guardia Civil y me quitaron cuatro puntos. No me enfado, soy consciente de que lo he hecho mal. Y otra en Barcelona, también iba perdido y pendiente de donde podía girar y dónde no y me salté un semáforo en rojo, porque no lo vi. Son las dos únicas sanciones.

P. ¿Qué hacemos que no se haya hecho ya para frenar la siniestralidad por animales en carretera en esta provincia?

R. El control cinegético es muy importante. Tengo amigos que son cazadores que cuentan la cantidad de ejemplares que hay en el monte. La cadena alimenticia tiene que seguir y no hay lobos ni otro tipo de animales... Eso ha generado una sobrepoblación que al final está llegando las carreteras y se da ese riesgo por accidente. El control cinegético sería lo más adecuado.

P. Sobrepoblación también la de los patinetes eléctricos...

R. Y con unas deficiencias de formación muy elevadas, porque son gente que habitualmente no tiene carné de conducir, no ha pasado por un proceso de formación, que no conoce las normas ni la ley ni tiene el comportamiento adecuado. Es un grave ejemplo de que muchas veces la tecnología va más rápido que las normas. A Tráfico le ha pillado el toro por todos los lados en cuanto al desarrollo de la normativa. Ahora empiezan a entrar ya en vigor el próximo año los patinetes homologados. Ves un vehículo que tiene una rueda de diez o quince centímetros con una estabilidad muy reducida que está circulando a 80 kilómetros por hora.

P. Atrévase a poner nota al conductor soriano.

R. Creo que es un buen conductor. Yo le pondría un notable. El conductor soriano suele respetar la mayoría de los señales, incluso las preferentes de paso y suele ser comprensivo. En la autoescuela lo notas rápidamente. Vamos con alumnos que circulan desgraciadamente mal, despacio, tienen reacciones imprevistas... y el conductor soriano tiene una paciencia brutal con las autoescuelas. Te vas a capitales grandes y es otra cosa. Creo que el ser una ciudad pequeña hace que seamos unos conductores más pacientes.

P. ¿Por qué faltan examinadores?

R. Porque la demanda supera a la oferta en este caso. Hoy en día hay un tiempo por cada alumno que se va a examinar y si sumas esos tiempos por alumnos supera la capacidad existente.

P. ¿Hacen bien los radares en esconderse?

R. Pues en sitios donde hay concentración de accidentes, sí. Si no somos capaces de comportarnos como hay que hacerlo, aun avisándonos de que estamos en un tramo con accidentes, creo que es una medida correctiva para esos puntos. Lo que no veo es que en una recta sin problemas y sin riesgo se escondan buscando medidas recaudatorias, más que reeducativas o correctoras.

P. Comparta conmigo su lema vital.

R. Carpe diem. Vive y deja vivir. Son dos filosofías que intento llevar a rajatabla. Disfruto de la vida todo lo que puedo y más. No me puedo estar quieto, desgraciadamente tenemos una vida tan corta, tan corta, que me da muchísima rabia perder el tiempo.

P. Emprendimiento familiar y en casa, en Soria. Dos preguntas en una. ¿Cómo se marida gastronomía y formación vial? ¿Y cuál es el secreto empresarial para que las cosas funcionen?

R. Creo que parte todo del núcleo familiar. Tenemos gran apego a la familia, celebramos cumpleaños, eventos... y hay buen rollo entre los hermanos que somos los que trabajamos. Creo que eso hace que los negocios vayan como van. Y luego el respeto a cada uno de los hermanos. Las líneas de negocio las tenemos por hermanos y nos respetamos todos. Si uno hace una cosa, seguro que la hace porque la tenía que hacer. Tenemos reuniones, conversaciones, hablamos de los avances, de las líneas de negocio. El respeto y la comunicación son muy importantes para que podamos maridar y llevar estos negocios tan adelante.

P. ¿Por qué Soria era un paraíso para sacarse el carné?

R. Hay que aprovechar los meses que no son de verano para sacarse el carné. El nivel circulatorio de Soria es reducido. Además, la paciencia de los conductores sorianos es muy elevada por lo que la conducción en Soria es fácil en cuanto a eso. Es una ciudad difícil de conducir porque si te das cuenta hay muchas cuestas arriba y eso hace que sea una conducción más técnica.

Hemos tenido alumnos de Madrid que son más rápidos a la hora de incorporarse a una glorieta y luego no son capaces de circular por las calles que ha circulado un alumno nuestro de Soria. Sí, hay más alumnos, pero si te das cuenta en verano la población se triplica. Es una ciudad que no está preparada para la intensidad circulatoria que hay en verano. Aprender a conducir y circular en verano es algo más complicado.

P. Descúbrame algo que no sepa, o imagine, del mundo de la conducción vial.

R. La anticipación. Es un error en todos los conductores. No miramos hacia delante, no pensamos qué puede suceder ahí. Pensamos qué tengo delante del morro del coche. Si reacciones tarde, puedes reaccionar mal. Eso mismo lo puedes aplicar a la vida normal, los planteamientos no pueden ser cortoplacistas, tienen que ser a medio y largo plazo. En la conducción es igual. No puedo mirar solo a lo que hay en el morro del coche, porque si hay un peatón, cuando lo quiera ver, es demasiado tarde.

P. ¿Qué punto negro es el más común en la conducción?

R. El teléfono móvil. Mal usado ha hecho un daño tremendo. Si ya de por sí hablar es peligroso, imagínate con los Whatsapp, ir escribiéndolos. Y lo hacemos y lo hacemos.

P. ¿En qué carretera le gustaría vivir?

R. En una carretera de montaña. En una de autopista me aburriría mucho. En una de montaña hay cambios de todo, de velocidad, de trayectoria, de marchas... Es una vía en la que tienes que estar cien por cien concentrado y no te aburres. Es lo que pasa en la vida, que necesitamos de esos de esos incentivos, de esos cambios para mantener ese gusto, esa energía de vida.