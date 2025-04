«España vaciada es hasta malsonante. ¿Vaciada de qué?, ¿de arte, de población, de historia...?

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Pregunta. Si la historia es caduca, ¿por qué permanece siglos y siglos después?

R. La historia no es caduca, porque deja aquí sus restos, su testimonio y deja sus documentos. Véase la iglesia, los retablos, los protocolos, los castillos... De ser caduca, en los libros, pero no lo es en sus documentos, ni manifestaciones.

R. ¿Y qué ha dejado en Antonio la historia de Monteagudo en concreto?

R. Ha dejado dos cosas. Por un lado, mi profesión, enseñar Historia, Arte... Y por otro, especialmente la vinculación a este pueblo y el deseo de darle luz histórica a un lugar que tiene mucha trayectoria e historia, y debe contarse. Es necesario que las generaciones venideras conozcan su historia y la completen.

La Historia puede enseñar muchas cosas. No podemos decir que sea cíclica, pero sí tiene ciertos modelos con semejanzas. La Historia de hoy es fruto de aquella historia medieval. La epidemia del cólera del siglo XIX se ha vuelto a repetir en 2019. Son dos ejemplos claros y hay muchos más. La Historia se debe contar para, al menos, comprender la actual y no repetir aquello que pasó.

P. ¿De qué nos defiende hoy el Castillo?

R. No nos defiende de nada y nos puede servir de elemento turístico, artístico y de recuerdo de otros momentos que afortunadamente fueron derrotados con el progreso actual.

P. Usted es hijo de Monteagudo. ¿Cómo ha marcado al pueblo estar geográficamente hablando casi entre dos aguas?

R. La zona se conoce como la Raya, es decir, la frontera. Esa permeabilidad entre Aragón y Castilla, entre las dos comunidades, ha trascendido todos los tiempos. La interculturalidad se da en todos los ámbitos, en lo económico, lo cultural, el lenguaje, en lo social, en lo tradicional... Se manifiesta en muchas cosas. Por ejemplo, en la tradición culinaria, con guisos que son de influencia aragonesa.

P. Si le preguntaran por el sentido de la vida, ¿qué diría?

R. Es complejo, pero a la vez sencillo. Una persona a la que quiero mucho decía siempre 'la vida es una sucesión de batallas'. La vida es para vivirla y tiene las dos caras, la buena y la mala.

P. ¿Cómo enmaraña la tristeza para que no se note?

R. A veces tienes que sacar fuerzas de donde no hay. Pero desde luego a la vida hay que mirarla cara a cara. No puedes enclaustrarte en ti mismo.

P. Mire lo que he oído hace poco: las certezas traen grandes errores.

R. Desde luego que sí. Hay certezas que hay que poner casi en duda. A veces cuando uno piensa o cree que está en lo cierto, puede ser que esté en un error.

P. Como cronista de Monteagudo, ¿qué historia local le cambió la vida al pueblo, para bien o para mal?

R. Me parece importante, y por dar luz a lo actual, que el Ayuntamiento, con el alcalde y los concejales, tengan cierta sensibilidad por la cultura y le den vida al patrimonio, a la iglesia, al castillo y al pueblo en general. Le han dado el Premio de Turismo y está muy bien que todo esto se ponga en valor. Pero la cuestión no está en llegar, sino en mantenerse, en la continuidad.

P. De todas las que haya podido recibir, de más cerca o más lejos, ¿qué crítica encaja peor?

R. Principalmente una que me duele o escuece muchísimo: cuando se miente, cuando se dicen embustes, trampas, mentiras de una persona. Si se dicen mentiras de mí, me duele muchísimo, y de otra persona igual. Si se dicen verdades, las reconoceré, trataré de cambiar y ya está.

P. De todo el legado dejado por las diferentes culturas que han pasado por Monteagudo ¿con cuál se queda y por qué?

R. Me quedaría con una, con la del siglo XIX, la segunda mitad. Creo que fue muy importante para Monteagudo, por dos aspectos. Monteagudo fue pionero en emprender un proyecto regeneracionista, que fue el pantano de Monteagudo: se decidió hacer un pantano para dar riego a toda la comarca y tener una productividad mayor. Algo importantísimo ese emprendimiento. Y por otro lado, la valentía, la gallardía de un pueblo que es capaz de recibir un azote brutal, una epidemia terrible que acaba con la tercera parte de la población y es capaz de levantarse, de seguir avanzando y, de vez en cuando, recordar aquellos tiempos. Las dos caras de la moneda.

P. ¿Por qué sabe tanto de gripes y enfermedades?

R. Empecé estudiando las epidemias y me gusta. Es la historia del hombre humilde que habla Azorín. “La primera particularidad de este hombre pobre es que no tiene nombre. Unos para nombrarle dicen un hombre; otros dicen aquel; y unos terceros le llaman familiarmente tío”. Son todos esos hombres que murieron en las epidemias y están olvidados. Su recuerdo está nada más que en los libros de defunciones. Algunos los miramos y tratamos de ponerlos en una hoja, de darles luz, de darles nombre. No son un número, un guarismo. Son hombres que murieron en el más absoluto silencio, entre dolores abrumadores.

P. El universo rural de Soria que nos toca vivir, ¿a qué se parece y cuál es su esperanza vital?

R. Cuando hablamos de Soria... Tú no las has pronunciado, pero a mí me zumban un poco en la cabeza. Las voy a usar yo. Eso de la España vaciada es ya hasta malsonante. Usan una partícula geográfica y la unen a un concepto semántico, el de vaciada. Y cuando se habla de Soria y la unen a la España vaciada y a nuestros pueblos, yo me pregunto, dentro de mi limitada capacidad para conocer, ¿vaciada de qué?, ¿de historia?, ¿de vegetación?, ¿de población?, ¿de construcciones?, ¿de infraestructuras? España vaciada ¿de qué?, ¿de arte?, ¿de monumentos?... Yo diría olvidada o abandonada. Porque cuando se dice vaciada estamos poniendo la responsabilidad casi en los pueblos. Y la responsabilidad no debe estar en nosotros, sino en las autoridades, en las instituciones, que son las que nos gobiernan y nos conducen a ello. Es lo mismo que si en una casa, un padre da a un hijo de todo y al otro, nada. El problema no es del que no recibe nada; es del padre. Y eso nos pasa. (De acuerdo en los matices que aporta, pero no me contesta a qué se parece este universo rural). Lo ignoro... A un sitio idílico en el que se puede pasear sin que moleste mucho la 'civilización' y a la vez a cierto abandono.

P. Cuénteme, somos tiempo ¿y qué más?

R. (Silencio). Somos tiempo y somos complejidad. Muy complejos. Cada persona es un mundo distinto y la suma de muchos mundos, y complejos. Si te pones los prismáticos y contemplas en derredor, lo ves. (También una componente de esas enfermedades que estudia...). Somos vulnerables a todo, a la enfermedad y a todo.

P. ¿A qué crisis le teme más?

R. Temo a todas las crisis, las epidemiológicas, pero sobre todo a las crisis sociales. Y en su derivada, a la crisis de pensamiento. Acabo de leer un libro ahora, que me regaló una chica de mi pueblo, El hombre en busca de sentido, de Víctor Frankl... Que la humanidad pueda volver a episodios de ese tipo me da... La intolerancia me da dolor de cabeza.

P. ¿Cómo se enfrentó al mundo la última vez que lo hizo?

R. Con mucha valentía y con la verdad por delante. Es la mejor manera de enfrentarse al mundo, aunque no siempre se puede hacer. A veces es peligroso; sabes que si vas con la verdad por delante te van a romper la cara. La mejor medicina es ir como tú eres. Si todos fuéramos mínimamente transigentes, si tuviéramos comprensión, del vecino, del ajeno, del prójimo, el mundo funcionaría mejor.

P. ¿Qué le aportan los algoritmos?

R. De entrada la inteligencia artificial me parece un par de sintagmas que no conjugan. Inteligencia solo tiene el ser humano. La inteligencia artificial funciona cuando el ser humano le mete datos. De momento me da cierto respeto, porque es un mundo que no conozco y que no se sabe hacia dónde va a derivar.