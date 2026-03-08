El bar El Volante de Ólvega gana el premio al mejor torrezno del mundo

Publicado por Sandra Guijarro El Burgo de Osma Creado: Actualizado:

El Palacio del Virrey Palafox, en El Burgo de Osma, se convirtió este domingo en el epicentro gastronómico de la provincia al acoger la final del concurso El Mejor Torrezno del Mundo 2026. Tras una mañana de elaboraciones en directo, ambiente festivo y una cata especialmente disputada, el jurado otorgó el máximo galardón al Bar El Volante, representante de Ólvega, cuya pieza fue valorada como «la más equilibrada y crujiente» de toda la edición.

La final reunió a doce aspirantes procedentes de seis comunidades autónomas, seleccionados tras las rondas clasificatorias celebradas durante las últimas semanas. Entre ellos se encontraban Hostal San Andrés (Soria), La Tablada (Navaleno), Bar Fuentes (Fuentes de Magaña), Taberna La Tienta (Madrid), Restaurante Estraperlo (Castellón), Hotel Montermoso (Aranda de Duero), Casa Ramón (Quintanar de la Sierra), Bar El Corzo (Pamplona), Bar Volante (Ólvega), El Picadillo (Zaragoza), Montserrat 2.0 (Calahorra) y el ganador del jurado popular, La Labranza (Getafe). La diversidad territorial y la variedad de estilos de elaboración aportaron una riqueza especial a esta edición, considerada por la organización como una de las más competitivas de los últimos años.

El jurado estuvo compuesto por Samantha Vallejo-Nágera, Óscar García, Mariano Tundidor, Irene Galindo, Nieves Caballero y Miguel Ayuso, un panel que combinó experiencia culinaria, criterio técnico y presencia mediática. Todos coincidieron en la dificultad de la deliberación final debido al alto nivel de los torreznos presentados, que fueron evaluados atendiendo a parámetros como el corte, la jugosidad del magro, el punto de sal y, especialmente, la textura de la corteza, elemento clave para distinguir a los mejores.

Torreznos a concurso en El Burgo de Osma.SANDRA GUIJARRO

El Bar El Volante logró imponerse gracias a una pieza que destacó por su equilibrio entre jugosidad y crujiente, con una fritura precisa y un acabado que convenció desde el primer bocado. El segundo y tercer puesto recayeron en los representantes de Navaleno y de la provincia de Burgos, respectivamente, completando un podio que refleja la fortaleza de la tradición torreznera en la zona.

El ambiente en El Burgo de Osma fue especialmente animado, con numeroso público siguiendo las elaboraciones en directo y disfrutando del aroma característico del torrezno recién hecho. La expectación fue creciendo a lo largo de la mañana hasta el momento del veredicto, que fue recibido con aplausos y emoción por parte de los asistentes y de los propios finalistas. Con esta victoria, el Bar El Volante inscribe su nombre en el palmarés de un certamen que continúa consolidándose como un referente gastronómico nacional. La edición de 2026 deja patente que el torrezno soriano sigue siendo un símbolo.