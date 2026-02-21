Borobia aplaude a sus peculiares zarrones y a los quintos

Las fiestas de Carnaval de Borobia concluyen este Domingo de Piñata.HDS

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El icónico carnaval de Borobia ha vivido este sábado su día grande. Prácticamente desde primera hora ambiente festivo en la localidad moncanía y protagonismo primero para los quintos y después para los genuinos zarrones, momento cúlmen de la cita con el sonido de los cencerros y la ‘lluvia’ de paja para todo aquel que osó a desafiar a los citados personajes.

De origen pastoril, nunca jamás nadie conoce que dejaran de aparecer y celebrarse aún en época de la dictadura en que estaban prohibidos. Son vecinos del pueblo que, cubiertos completamente, con la cabeza tapada con cestos, cornamentas, pieles, abarcas y al sonido de cencerros a la espalda recorren las calles arrojando paja a todo aquel que les hace frente, animando la fiesta.

La Asociación Cultural La Raya, con la colaboración del Ayuntamiento, se preocupó de recuperar con meticulosidad y detalle, con base en la antigua tradición, varios trajes de zarrón para que puedan ser utilizados por las generaciones futuras. Unas actividades de las que se han ocupado de forma directa los quintos de este año, es decir, los jóvenes del pueblo que en este 2026 cumplen 18 años. La jornada tenía otro punto álgido con el gran baile de carnaval, con la orquesta Troya, previsto para las 01.00 horas y en esta jornada acaba la fiesta con el Domingo de Piñata.