Los incendios forestales generan una alerta por partículas en el oeste de Castilla y León

Vista del incendio, a 13 de agosto de 2025, en Miñambres de la Valduerna, León, Castilla y León (España).Fernando Otero - Europa Press

La Junta de Castilla y León ha alertado este domingo, 17 de agosto, del episodio de contaminación atmosférica por partículas que se registra en varios puntos del oeste de la Comunidad como consecuencia de los incendios forestales que afectan a Castilla y León, Galicia y Portugal. Puede afectar a la población, especialmente a aquella sensible a la mala calidad del aire.

Los datos de la Red de Control de la Calidad del Aire de Castilla y León ha informado niveles elevados de partículas en toda la mitad occidental de la Comunidad, con especial incidencia en la comarca de El Bierzo.

Ante esta situación, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha recomendado tomar medidas de precaución y aconseja a toda la población, especialmente a las personas con problemas respiratorios, que limiten las actividades al aire libre, así como la práctica de ejercicio físico que implique un incremento de la frecuencia respiratoria.

Del mismo modo, se aconseja que las actividades de campamentos, colegios o clubes deportivos no se desarrollen en espacios exteriores y que, en la medida de lo posible, las ventanas de los edificios permanezcan cerradas, al igual que los sistemas de ventilación interior forzada.

Además, según un comunicado de la Junta recogido por Europa Press, se ha recomendado vigilar síntomas como tos, irritación de garganta, falta de aire, fatiga o palpitaciones.

En caso de niveles superiores, las personas con enfermedades cardiorrespiratorias, alergias graves o problemas de corazón deberán reducir las actividades prolongadas, seguir sus tratamientos y utilizar mascarillas o permanecer en interiores.

La Consejería de Medio Ambiente hará un seguimiento de este episodio, cuya magnitud puede variar según las horas del día y la dirección del viento, por lo que ha recordado que antes de realizar actividades en el exterior se recomienda informarse de la situación.

Los datos sobre la calidad del aire pueden consultarse en tiempo real las páginas web oficiales de Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, servicios.jcyl.es/esco/index.action; la del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, sig.miteco.gob.es/calidad-aire/; la Agencia Europea del Medio Ambiente, airindex.eea.europa.eu/AQI/index.html, y la aplicación ICA Índice de calidad del aire.