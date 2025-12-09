Una veintena de conventos y monasterios de Castilla y León participan en una nueva edición de 'Dulce Tentación'

El presidente de las Cortes y de la Fundación de Castilla y León, Carlos Pollán, presenta la feria de convento ‘Dulce Tentación’, junto al director de la entidad, Juan Zapatero, en Toral de los Guzmanes (León)Peio García

La feria de repostería ‘Dulce Tentación’, que se celebrará en las Cortes de Castilla y León este fin de semana, del 12 al 14 de diciembre, contará en esta ocasión con la participación de una veintena de conventos y monasterios de la Comunidad, según detallaron este martes el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, y el director de la Fundación de Castilla y León, Juan Zapatero, durante la presentación del evento, que este año tuvo lugar en el Monasterio de Nuestra Señora de Belén, en Toral de los Guzmanes (León).

Durante la misma, Pollán destacó que es importante mantener las tradiciones, “tanto de las que llevan siglos celebrándose como de las más recientes. Ejemplo de la primera es la Navidad, con 2.000 años, y ejemplo de la segunda es esta feria de repostería de los conventos y monasterios de Castilla y León”, dijo, informa Ical.

“Esta feria nació en las Cortes de Castilla y León hace no muchos años. Después de algunas ediciones sin celebrarse, la Navidad pasada la recuperamos con un enorme éxito de público, lo que para nosotros es la mejor de las críticas”, añadió.

Pollán también recordó que durante muchos años “monjes y religiosas han elaborado deliciosas recetas que, además de contribuir al sostenimiento de sus comunidades, han dado lugar a un patrimonio propio: los dulces de convento y monasterio”, y por eso animó a la ciudadanía a visitar esta feria y “ser generosos con las compras” ya que el importe de ellas se destina, íntegramente, a la conservación de estos espacios. "Un patrimonio, insisto, de todos”. También, hizo un llamamiento a dotar a la feria de continuidad. “Ocupe quien ocupe la presidencia de las Cortes en el futuro, igualmente le invito a convertir ‘Dulce Tentación’ en una tradición”.

Por su parte Zapatero vinculó la feria con el proyecto cultural Nostra et Mundi, cuya misión es proteger el patrimonio histórico y artístico de Castilla y León. Por eso dijo que iniciativas como ‘Dulce Tentación’ constituyen “una importante ayuda para apoyar la conservación del patrimonio histórico y artístico que aún custodian los conventos y monasterios” y recordó que contribuir al sostenimiento de las comunidades religiosas implica también proteger bienes arquitectónicos, artísticos y culturales de gran relevancia.

La feria abrirá sus puertas este viernes, 12 de diciembre, a las 18.00 horas, y permanecerá abierta todo el fin de semana en horario de 18.00 a 21.00 horas, el viernes, y de 11.00 a 21.00 horas el sábado y el domingo.

Se trata del Convento de Santa María de Jesús de Ávila, el Monasterio de la Ascensión del Señor de La Aguilera, en Burgos; los leoneses Monasterio de la Santa Cruz y el del Monasterio de Nuestra Señora de Belén; el Convento de Nuestra Señora de la Piedad, el Monasterio de Santa Clara de Carrión de los Condes y el de Astudillo y el de la Santísima Trinidad, todos ellos de Palencia; el Monasterio de Santa María de las Dueñas y el Convento de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo de Salamanca; los conventos de Nuestra Señora de los Ángeles y de Santa Isabel, en Segovia; el Monasterio de Santa María de Huerta de Soria; los monasterios de San Joaquín y Santa Ana, Santa Clara, Samaritanas de San José y la Purísima Concepción de la provincia de Valladolid y los monasterios de San José, Sancti Spiritus y el Cisterciense del Salvador de Zamora.

Como complemento habrá actuaciones musicales, que serán el viernes, a las 19.30 horas, con el coro góspel Good News; el sábado a las 12 horas, la escuela de música Hansel y Gretel; ese mismo día, a las 18.30 horas, el coro ‘Voces Blancas’ de Valladolid y el domingo a las 12, Sambach.