La pastelería más famosa de Soria tiene 67 años, arrasa en redes y tiene colas por su mantequilla dulce

Un cliente muestra con orgullo la bandeja de dulces XL de Mantequerías York, con su famosa costrada, pasteles de hojaldre y creaciones virales como los New York Rolls.@lariojatoeat

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

En Soria hay un lugar que no solo huele a tradición, sino también a tendencia. Se trata de 'Mantequerías York', una pastelería fundada en 1957 que sigue siendo hoy la más famosa de la ciudad. Ubicada en pleno centro (Plaza Mariano Granados 3), este obrador es mucho más que un punto dulce: es un símbolo local que ha sabido conquistar tanto a generaciones de sorianos como a miles de usuarios en redes sociales. ¿Su secreto? Una mantequilla dulce con D.O.P. que levanta pasiones, costradas artesanas, New York Rolls virales y pasteles gigantes que hacen que la gente haga cola cada día.

67 años de historia y sabor: el poder de lo auténtico

Desde su fundación en 1957, Mantequerías York se ha consolidado como un referente histórico de la repostería en Soria, combinando más de seis décadas de tradición con una adaptación impecable a los gustos actuales. Sus vitrinas están llenas de historia, pero también de productos que marcan tendencia. Y es precisamente esa combinación de tradición con innovación lo que la ha convertido en un fenómeno en redes como TikTok e Instagram.

El perfil gastronómico @lariojatoeat, con más de 25.000 seguidores, ha definido a York como "la pastelería más famosa de toda Soria", destacando su mantequilla dulce y la icónica costrada como imprescindibles.

La mantequilla dulce de Soria: su producto estrella

La mantequilla dulce con Denominación de Origen Protegida, elaborada artesanalmente con leche de vaca de razas seleccionadas y siguiendo métodos tradicionales, es el producto insignia de Mantequerías York.

En su propia web, aparece como el más vendido, en versiones de 120 y 320 gramos. También elaboran mantequillas en versión natural y salada, pero la dulce es la que despierta auténtica devoción.

Clientes habituales la compran por kilos y turistas hacen parada obligatoria solo para llevarse un tarro. Su textura suave, sabor azucarado y proceso de elaboración a la antigua la han convertido en un producto gourmet que no necesita presentación.

Es habitual encontrarla como parte de desayunos completos dentro del local, acompañando tostadas o bollería tradicional.

Más allá de la mantequilla, 'Mantequerías York' ha sabido adaptarse a lo que pide el público actual. Desde hace tiempo, ofrecen New York Rolls, bollos de gran formato glaseados y rellenos. La costrada de nata, postre típico soriano, sigue siendo uno de los reclamos más sólidos: hojaldrada, suave y perfecta para compartir.

Tanto en redes sociales como en Google Maps (donde figura como uno de los locales más reseñados de la ciudad), es común ver que la afluencia es alta y se forman colas, especialmente en fines de semana o festivos. Algunos usuarios incluso recomiendan llegar temprano si se quiere asegurar mesa o producto.