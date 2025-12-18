La DGT avisa: tres fases de operativo en Navidad ante la previsión de 2,4 millones de viajes en Castilla y León y atención a la nieve

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Llega la Navidad, una celebración en la que millones de ciudadanos se desplazarán por carretera para reunirse con familia o amigos, disfrutar de la nieve o hacer turismo. La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé hasta 2,4 millones de viajes en Castilla y León en estas fechas. Para asumirlo ha dividido el operativo en tres fases, la primera de las cuales comienzan este viernes a las 15.00 horas. La última llegará hasta la medianoche del 6 de enero de 2026.

Uno de los puntos en los que pide especial atención es el de las condiciones meteorológicas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé nieve en cotas bajas en Soria el domingo por la tarde (desde 900 metros, puede ser como tormenta) y el lunes (desde 800).

Además, este viernes desde las 7.00 horas se activa la fase de alerta en la Cordillera Cantábrica de León y Palencia, aún sin fecha estimada de finalización, con espesores de cinco centímetros a partir de los 1.400 metros. De momento Protección Civil lo circunscribe sólo a estas dos provincias.

En Castilla y León se prevén durante este periodo más de 2,4 millones de desplazamientos distribuidos en tres fases que coinciden con las principales festividades:

Primera fase, Navidad : Del viernes 19 al jueves 25 de diciembre. Para este primer periodo hay previstos más de 900.000 de desplazamientos en Castilla y León.

: Del viernes 19 al jueves 25 de diciembre. Para este primer periodo hay previstos más de 900.000 de desplazamientos en Castilla y León. Segunda fase, Fin de año : Del viernes 26 de diciembre al jueves 1 de enero.

: Del viernes 26 de diciembre al jueves 1 de enero. Tercera fase, Reyes: Del viernes 2 al martes 6 de enero de 2026, momento en el que se dará por concluido el dispositivo especial de Navidad.

Muchos de los desplazamientos, tanto de largo como de corto recorrido, especialmente durante los fines de semana y días festivos, se dirigirán hacia la segunda residencia, zonas de montaña para la práctica de deportes de invierno, lugares de atracción turística invernal, así como áreas o zonas de grandes centros comerciales.

Para dar cobertura a todos estos desplazamientos, la DGT tiene preparado un operativo especial que incluye medidas de regulación, ordenación y vigilancia que garanticen la movilidad y la fluidez en las carreteras y, al mismo tiempo, velen por su seguridad vial.

Para ello, la DGT cuenta con la máxima disponibilidad de sus medios humanos (Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico Norte, una patrulla de Helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera) que, entre otras funciones, se encargarán de:

Facilitar la movilidad y fluidez del tráfico, así como velar por la seguridad vial en las carreteras.

del tráfico, así como velar por la en las carreteras. Además, con el fin de favorecer la circulación en las zonas más conflictivas, se instalarán carriles reversibles y adicionales mediante señalización, balizamiento y conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y se establecerán itinerarios alternativos.

mediante señalización, balizamiento y conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y se establecerán itinerarios alternativos. Asimismo, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de camiones de mercancías en general y a los que transportan determinadas mercancías en ciertos tramos, fechas y horas.

en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se de mercancías en general y a los que transportan determinadas mercancías en ciertos tramos, fechas y horas. Mantener en las debidas condiciones de seguridad vial la circulación para toda clase de vehículos en las carreteras con tramos o zonas afectadas por condiciones meteorológicas adversas como son la nieve, hielo, niebla, lluvia y viento .

. Ayudar a los usuarios ante cualquier incidente o imprevisto que pueda surgir en el viaje, así como vigilar el correcto comportamiento de los usuarios en carretera con los medios humanos y técnicos de los que dispone el organismo: radares fijos y móviles de control de velocidad, además de los helicópteros, drones, cámaras y furgonetas camufladas para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad.

ante cualquier incidente o imprevisto que pueda surgir en el viaje, así como vigilar el correcto comportamiento de los usuarios en carretera con los medios humanos y técnicos de los que dispone el organismo: radares fijos y móviles de control de velocidad, además de los helicópteros, drones, cámaras y furgonetas camufladas para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad. Informar puntualmente sobre cualquier incidencia en carretera a través de los boletines informativos de tráfico en las distintas emisoras de radio y televisión, en la web https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/, en Twitter @DGTes y @InformacionDGT y en el teléfono 011.

puntualmente sobre cualquier incidencia en carretera a través de los boletines informativos de tráfico en las distintas emisoras de radio y televisión, en la web https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/, en Twitter @DGTes y @InformacionDGT y en el teléfono 011. Intensificar los controles de velocidad y alcoholemia como instrumento para la prevención de siniestros viales.

El dispositivo completo se puede consultar en la web de la DGT https://www.dgt.es/conoce-el-estado-del-trafico/recomendaciones-de-trafico/, un documento donde se pueden encontrar las previsiones de circulación, horas más desfavorables para viajar, mapas históricos, consejos y normas de seguridad vial, medidas de regulación y ordenación del tráfico, así como la operación de tráfico por Comunidades Autónomas.