Castilla y León, cuarto destino turístico de España con 4,71 millones de viajeros en el tercer trimestre

Archivo - Oficina de Turismo Segovia a los pies del Acueducto.AYUNT. DE SEGOVIA. - Archivo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Valladolid Creado: Actualizado:

La comunidad autónoma de Castilla y León mantiene el cuarto puesto como destino turístico preferido del país con un total de 4.714.920 viajeros en el tercer trimestre del año, según los datos de la Encuesta de Turismo de Residentes (ETR/FAMILITUR) publicada este viernes por el INE y recogida por Europa Press.

En concreto, Castilla y León aglutinó el 8,1% del total de los viajes realizados en el tercer trimestre del año, tres décimas más que el pasado año cuando llegó a los 4.736.929 viajeros, y el cuarto puesto en un ranking que ha liderado Andalucía, con el 17,3% del total), seguida por Cataluña (12,3%) y Comunidad Valenciana (10,7%).

Del mismo modo, Castilla y León representa el cuarto mejor porcentaje en el caso de las pernoctaciones, con 31.402.227 y el 8,4% -7,9% y 30.967.669 pernoctaciones en el tercer trimestre de 2024-, que lideran de nuevo Andalucía (16,8%) y Comunidad Valenciana (12,2%).

En cuanto al origen, los viajes realizados por los residentes en Comunidad de Madrid supusieron el 18,9% del total, seguidos de los residentes en Cataluña (17,1%) y en Andalucía (15,3%) con Castilla y León en sexto lugar con el 5,5% del total y 3.204.390 viajes.

Eliminado el efecto del tamaño de cada Comunidad, los más viajeros fueron los residentes en País Vasco (1.562 viajes por cada 1.000 habitantes), Comunidad de Madrid (1.511) y Aragón (1.360).

Por su parte, el gasto total de los viajes del tercer trimestre a nivel nacional fue de 25.014,9 millones de euros, con un aumento del 1,9%, y en el caso concreto de Castilla y León alcanzó los 1.192,3 millones de euros, el 4,8% el total. En cuanto al gasto realizado por los viajeros de Castilla y León alcanzó los 1.215,5 millones, el 4,9% del total y quinto mayor porcentaje.

Por destino principal, los gastos medios diarios más altos se registraron en los viajes a Canarias (96 euros), Illes Balears (87) y Comunidad de Madrid (82). Y los más bajos en Castilla-La Mancha (37), Castilla y León (38) y Extremadura (42).

Por origen, los mayores gastos medios diarios los realizaron los residentes en Canarias (84 euros), Extremadura (77) y Galicia (76). Y los menores en Región de Murcia (56), Castilla y León (60), y País Vasco (62 euros).