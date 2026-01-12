Los embalses del Duero gestionados por la CHD están al 62,7% de su capacidad, 6,6 puntos menos que el pasado año

Uno de los embalses de la cuenca del Duero.CHD

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan este lunes 1.789,3 hectómetros cúbicos, lo que supone el 62,7% de su capacidad.

Un valor que supone más de 3,5 puntos porcentuales por encima de la media de la última década y 6,6 menos que los datos registrados hace un año, tal y como ha señalado el órgano de cuenca a través de un comunicado.

Por sistemas, el del Esla y Órbigo, en León, se encuentra al 57,1% y en Palencia el Carrión y el Pisuerga están al 66,8 y 62%, respectivamente. En Burgos el Arlanza alcanza el 58 por ciento de su capacidad, mientras que el Alto Duero se sitúa 65,9%.

En Segovia el sistema Riaza-Duratón y CegaEresma-Adaja está al 55,8% y el Cega-Eresma-Adaja, en Ávila, al 58,4 por ciento. Por último, los dos sistemas en la provincia de Salamanca, Tormes y Águeda, se sitúan al 76 y al 65,3%, respectivamente.