Castilla y León participa con 260 empresas del vino en la Barcelona Wine Week

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Valladolid Creado: Actualizado:

La Barcelona Wine Week, una de las grandes citas del vino en España, arranca este lunes con una nutrida participación de Castilla y León. Hasta 260 empresas de la Comunidad expondrán sus productos. Soria no será ajena. Hay firmas que acuden bajo el paraguas de Terra de Sabor, otras que lo hacen de forma independiente y 12 lo harán bajo el paraguas de la Diputación Provincial de Soria.

Castilla y León estará presente en la sexta edición de la Barcelona Wine Week (BWW) con 260 de las 1.300 empresas expositoras confirmadas por la organización, que se distribuirán en un espacio de 10.800 metros cuadrados dentro del recinto que la Fira de Barcelona tiene en Montjuic (pabellones 1 y 8), entre el 2 y el 4 de febrero.

Por un lado, 77 bodegas acuden bajo el paraguas de Tierra de Sabor, así como ocho figuras de calidad y dos empresas de producción de licores y destilados, informa Europa Press.

Por otro, 102 empresas de la Comunidad acuden con expositor propio, dos figuras de calidad y las Diputaciones Provinciales de Burgos, Soria y Ávila, que, por su parte, darán cabida a 69 bodegas (47 Burgos, 12 Soria y 10 Ávila).

Dentro del expositor de Tierra de Sabor tendrán cabida 27 bodegas de la DO Ribera del Duero; 21 de la DO Rueda; diez de la DO Toro; cinco de la DO Bierzo; cinco de la IGP Vinos de la Tierra de Castilla y León; dos de la DO Cigales; dos con presencia en más de una DO; una de las DO Arlanza, Arribes, León, Dehesa Peñalba; y una de la DOP Valles de Benavente; además de los Consejos Reguladores de las DO Toro, Cigales, Arlanza, Arribes, León, Tierra del Vino de Zamora, y de las DOP Sierra de Salamanca y Valtiendas.

Barcelona Wine Week 2026

La Barcelona Wine Week es una feria organizada por Alimentaria Exhibitions que surge a partir de la trayectoria de más de 40 años de historia de Alimentaria-Intervin para ofrecer al sector una plataforma en la que aprender, viajar, vivir experiencias y hacer negocios alrededor del mundo del vino.

En su edición de 2026, que concitará a 90 figuras de calidad de todo el país (diez de ellas de Castilla y León), espera alcanzar más de 25.000 visitantes profesionales, siendo un 2% de ellos de fuera de las fronteras nacionales, cerca de 1.900 compradores entre nacionales e internacionales, y dar lugar a 13.500 reuniones comerciales.