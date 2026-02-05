El rector de la UVA tras el caso del profesor que justificó el crimen de Sergio por ser de Valladolid: "Si hay indicios de delito de odio hay que acudir a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a la Fiscalía"

Publicado por Raúl Ruano Valladolid Creado: Actualizado:

El rector de la Universidad de Valladolid asegura que la institución tomará medidas, pero siempre después de un proceso de investigación y de "recabar información". Así reacciona por primera vez Antonio Largo después de que un profesor de la UVA justificase el asesinato de Sergio Delgado en Burgos por el único hecho de ser de Valladolid: "Si en la fase de investigación en la fase de que nuestros servicios detecten que hay un incumplimiento, se actuará con toda la contundencia y severidad que podamos y que nos permita el marco normativo". A mayores, también remarca que "los delitos de odios escapan" a la competencia universitaria: "Si hay indicios, lo que hay que hacer, como en cualquier indicio de delito es acudir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, acudir a la Fiscalía".

Pese a ello, el rector rechaza que la UVA acuda a la Fiscalía por un posible delito de odio y se ajusta a su "marco de competencias". "No vamos a estar inactivos, en absoluto. Vamos a actuar, pero siempre que se entienda sin discrecionalidad, sujetos al marco normativo y dentro de los procedimientos que vienen marcados", remarca el máximo dirigente de la institución universitaria tras el escándalo por el mensaje "si ese fue el motivo pues un asesinato muy merecido" del docente Héctor F. Mateo Romero un día después del asesinato del joven vallisoletano.

"Como con cualquier miembro de nuestra comunidad universitaria, actuaremos. Si hay algo tangible, algo cierto y se documenta, actuaremos con toda la contundencia que sea necesaria", aseguró sobre estas "manifestaciones en redes sociales en un espacio privado".

"Yo no tengo discrecionalidad absoluta para tomar decisiones unilaterales que no estén fundamentadas y que no se ajusten al marco normativo", justifica el rector sobre ese recabo de información que está realizando ahora mismo la universidad. Si bien, al ser preguntado sobre posibles consecuencias como el expediente o la expulsión, Largo no quiso adelantar nada: "El juez no puede anticipar cómo se va a resolver un juicio hasta que no se hacen todas las pruebas periciales, hasta que no se hacen todas las averiguaciones".

"Esto no se resuelve de un día para otro y no se puede anticipar nada; lo que no vamos a hacer es estar inactivos", remarca el rector que lanza un mensaje a la familia de Sergio Delgado después de que esta le exigiera "medidas disciplinarias firmes, incluida la expulsión": "Que tengan la tranquilidad de que nosotros vamos a actuar, dentro de nuestro marco de competencias".

"Lo primero es investigar y documentar", insiste el rector que rechaza acudir a la Fiscalía ante un posible delito de odio: "Todas las actuaciones que hagamos siempre serán dentro de nuestro marco competencial y sujetos al marco normativo". "Nos llegó esta cuestión y vimos que no podíamos tener competencias en ese caso y que si había un presunto delito de odio, que se investigase por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Creo que es lo que compete", sostuvo sobre la posibilidad de acudir al Ministerio Público por los comentarios de Héctor F. Mateo Romero.

El rector apunta que también abordarán si toda esta polémica "está provocando un daño reputacional" a la Universidad. Una imagen que, a la vista de las respuestas en el post del comunicado en X, sí se está dañando. En cuanto a ese mensaje en las redes de la propia Universidad, Antonio Largo apunta que "fue simplemente un cauce que aparentemente pidió el profesor": "Por lo visto no tenía acceso a las redes sociales para poder dirigir unas manifestaciones personales suyas que nosotros ni entramos ni salimos en ellas".