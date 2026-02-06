La UVA expulsa al profesor que justificó el asesinato de Sergio Delgado por ser de Valladolid y da traslado a la Fiscalía

Publicado por Felipe Ramos, Alicia Calvo Valladolid Creado: Actualizado:

Ya está fuera de la Universidad de Valladolid. El profesor que justificó el asesinato de Sergio Delgado por ser de Valladolid ya no impartirá clases en el campus vallisoletano y sus hirientes palabras ya tienen consecuencias. La UVA reacciona tras el clamor por el escándalo y expulsa al profesor Héctor Felipe Mateo Romero, que al día siguiente del asesinato de Sergio Delgado en Burgos por ser de Valladolid, el 24 de febrero, escribió en su cuenta de X ya cerrada que “si ese fue el motivo pues un asesinato muy merecido”.

"La Universidad ha precisado que no concurre la idoneidad profesional exigible para el desempeño de funciones docentes", asegura el rector Antonio Largo en su intervención en el Consejo de Gobierno de la UVA. "En consecuencia -continúa- se ha acordado la extinción con carácter inmediato de su relación contractual con la Universidad de Valladolid. Así mismo se ha dado traslado al Ministerio Fiscal de la información disponible".

El rector, antes de anunciar la expulsión con carácter inmediato del profesor de Informática, señalaba que este mismo jueves se había puesto en contacto con la familia de Sergio Delgado para trasladarle el apoyo de la Universidad de Valladolid ante un "crimen terrible". Un apoyo que Antonio Largo volvía a reiterar en el Consejo de Gobierno de la Universidad. "Le he vuelto a expresar hoy nuestra cercanía ante un suceso que nos conmueve profundamente".

La decisión de expulsión del docente llega este viernes, 24 horas después de que el propio rector explicara que se trataba una información muy compleja, por lo que no podía avanzar la decisión. Ahora, apenas 24 horas después, aprueba la rescisión de su relación con la Universidad.

"Como administración pública debemos actuar con rigor y con garantías, conforme a los procedimientos establecidos y con pleno respeto a la legalidad. En menos de 24 horas se han realizado las comprobaciones necesarias y a la vista de los hechos y del reconocimiento de los mismos por el propio interesado, la Universidad ha apreciado que hay motivos suficientes para comprobar que no concurre la idoneidad profesional exigible para el desempeño de funciones docentes", explica el rector, quien concluye: "La Universidad rechaza con absoluta firmeza cualquier manifestación que trivialice la violencia o menoscabe el respeto debido a las víctimas y a los y las estudiantes Nuestra obligación es garantizar un entorno académica basado en la educación, el respeto y la confianza".

El rector, eso sí, deja claro que esta será la única información que se facilite sobre el caso. "De momento, por respeto a las garantías y a la tramitación de las actuaciones en curso, la Universidad no realizará más comentarios ni facilitará detalles adicionales", remarca Largo Cabrerizo. Una afirmación que mantiene la opacidad de la UVA en este escándalo, además de ir en contra de lo dicho por el propio rector de la UVA en La Quinta Esquina, la tertulia de La 8 Valladolid, El Mundo de Valladolid y EsRadio Castilla y León, en la que se comprometía a actuar "con transparencia".

Dentro de este hermetismo, desde la propia Universidad se insiste en que "no se puede facilitar más información que la facilitada por el rector en el Consejo de Gobierno de este viernes".

La UVA pretende resolver el mayor escándalo en lustros de la Universidad de Valladolid, primero intentando que se cerrara con un comunicado de tres párrafos y, ahora, tapándolo sin facilitar el expediente de expulsión.

La Universidad atiende así a lo que ya se había convertido en un clamor en gran parte de la opinión pública vallisoletana, y tras dos días de presión por una respuesta inicial tibia que no corresponde a una institución académica de la altura de la UVA. Le expulsa como pedía la familia de Sergio Delgado en cuanto tuvo conocimiento del comportamiento del profesor, después de que este periódico destapara el escándalo y el polvorín en el que se estaban convirtiendo las redes sociales con protestas de los alumnos.

Pocas opciones tenía ya la institución académica, después de que los grupos políticos, gran parte del alumnado y también de la ciudadanía vallisoletana mostraran su descontento con que un profesor que había justificado el asesinato de un joven vallisoletano siguiera ejerciendo en la Universidad sin mayores consecuencias. Un docente, Héctor F. Mateo Romero, que este mismo martes se mofaba, en su perfil de BlueSky, de su comentario sobre el crimen de Delgado. "Joder hermano, que han pasado dos años desde esa cagada", publicó. Y que sólo pidió perdón al verse acorralado por el escándalo.

A la familia no le sirvió este perdón (amparado en el comunicado de la UVA) al entender que "emitió una disculpa pública únicamente después de la reacción social y mediática", lo que a su entender "no puede entenderse como una reparación real del daño causado". "La retirada del contenido no elimina la gravedad de los hechos, ni borra el impacto emocional y moral provocado", subrayaron y recordaron el sufrimiento provocado por este profesor al entorno del joven asesinado: "La publicación de mensajes que celebran su muerte ha supuesto un sufrimiento añadido, profundo e insoportable, que ninguna disculpa tardía y genérica puede neutralizar".

Por si esto no fuera ya suficiente, el ya ex profesor de la Escuela de Ingeniería Informática también se burlaba además de sus alumnos en sus redes, a los que se refería como ‘so tontos’, entre otras mofas.

Tras conocerse todas las publicaciones del ya ex docente de la UVA, el descontento general porque siguiera ejerciendo en esta Universidad llevó a un grito casi generalizado por su expulsión.