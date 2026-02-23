Mañueco anuncia impuestos cero para comprar viviendas y locales en pueblos de entre 10.000 y 20.000 habitantes de Castilla y León

El candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, visita el Palacio de Gaudí de Astorga (León).ICAL

El candidato del Partido Popular a la reelección de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, avanzó este lunes que, dentro de las 1.031 medidas que recoge su programa electoral, se encuentra la extensión de las ventajas fiscales para el mundo rural a todos los municipios de entre 10.000 y 20.000 habitantes que se encuentren a más de 30 kilómetros de una capital de provincia.

Entre estas ventajas, resaltó ofrecer impuestos cero para la transmisión de propiedades o la compra de primera vivienda, así como de un local para un negocio o para una explotación agraria prioritaria.

A ello se sumarán otras deducciones, como en el impuesto de la renta o el impuesto de actos jurídicos documentados, lo que beneficiará al 97 por ciento de los municipios de la Comunidad Autónoma.

Así lo apuntó hoy Alfonso Fernández Mañueco durante su presencia en la localidad leonesa de Astorga, donde aprovechó la ocasión para visitar el Palacio Episcopal, “una de las pocas cosas hechas fuera de Cataluña por Antonio Gaudí”, además en el año que se conmemora el centenario de su muerte, informa Ical.

Un Año Gaudí para cuya celebración la Junta de Castilla y León ha organizado diferentes actos conmemorativos, entre los que se encuentra un concierto de la Joven Orquesta Sinfónica de Castilla y León, se que llevará a cabo el 25 de junio, fecha de nacimiento del arquitecto.

“Astorga tiene el privilegio de contar con un monumento arquitectónico singular y único donde se ha intervenido desde hace varias décadas y donde la Junta de Castilla y León va a seguir colaborando para aprovechar el gran potencial cultural y turístico”, afirmó el candidato ‘popular’, convencido de “la potencialidad del patrimonio y de que la cultura es imprescindible”, ya que “el patrimonio y la cultura son un foco de atracción para visitantes de todo el mundo”, lo que lo convierte en “un verdadero motor de desarrollo económico y social”.

Por este motivo, Fernández Mañueco puso de relieve que el programa electoral del PPCyL recoge “muchas medidas dirigidas al patrimonio histórico y cultural” como “un gran recurso”. Entre ellas destacó el incentivar la gestión de los cascos históricos con un plan específico de iluminación, seguir invirtiendo en la restauración y conservación del patrimonio, crear un fondo específico de rehabilitación de las iglesias para “mantener vivo el patrimonio cercano en los pueblos” y el impulso de “grandes eventos culturales y de actividad en museos”.

Con la vista puesta en el próximo 15 de marzo, Mañueco recordó que los ‘populares’ de Castilla y León concurren bajo el eslogan ‘Aquí certezas’, porque “estas elecciones van de lo que aquí ocurre y porque no hemos venido a hacer ruido, sino a dar certezas y certidumbre”, algo que “se construye con medidas y con proyectos”.

Otros compromisos

El candidato del PP a la reelección de la Presidencia del Gobierno autonómico también desglosó hoy otros de sus compromisos de cara al 15 de marzo, entre los que resaltó duplicar el bono nacimiento, triplicar el número de familias beneficiadas para que sus hijos puedan hacer actividades extraescolares, facilitar el acceso a la universidad con la gratuidad de la primera matrícula en el primer curso, implantar un bono de 300 euros para los más de 100.000 autónomos para “compensar las constantes subidas en las cotizaciones de la Seguridad Social”, ampliar ayuda al campo, garantizar y mantener la tarjeta Buscyl, “con más de 6,5 millones viajes y 660.000 tarjetas repartidas hasta la fecha en toda la Comunidad” o extender los helicópteros medicalizados.

El ‘popular’ también aludió a los compromisos adquiridos para reducir de manera progresiva el impuesto de sucesiones y donaciones entre familiares cercanos, desarrollar 26 millones de metros cuadrados de suelo industrial de calidad adaptado a las demandas de las empresas, “apostando por localidades como Astorga o La Bañeza, para ser capaces de atraer empresas y crear empleo y oportunidades”.

En cuanto al impulso a la política de vivienda, que “incrementará sus recursos en un 80 por ciento”, Mañueco se focalizó en los jóvenes al aludir a la creación de la ‘Cuenta Ahorro Vivienda’, con una deducción en el IRPF para los jóvenes y ampliar la edad de los jóvenes de 35 hasta 40 años, de forma que “los ahorros, hasta 10.000 euros al año durante cinco años, puedan tener una bonificación fiscal del 15 por ciento, unos 7.500 euros, por compra de vivienda”.

A ello sumó mejorar al política de avales con los bancos, “llegando hasta el cien por cien de las hipotecas que soliciten jóvenes”, terminar en el primer año legislatura 800 viviendas para poner a disposición de alquiler asequible para jóvenes, continuar con la política de alquiler joven con bonificaciones y también para la compra vivienda mundo rural.

En materia de movilidad, puso de relieve la bonificación a los conductores recurrentes de los peajes de la AP-71 entre Astorga y León, la AP-66 entre León-Asturias, otros desde Ávila y Segovia en su conexión con Madrid y la AP-6, lo que supondrá “una ayuda para familias, trabajadores y autónomos” y permitirá “ahorro económico y ganar competitividad”.

En definitiva, Fernández Mañueco desglosó algunos de los compromisos que, según garantizó, “se van a cumplir” si el PPCyL revalida la presidencia de la Junta, ya que, según afirmó Alfonso Fernández Mañueco, “lo nuestro es cumplir”. “Lo hemos demostrado en los últimos cuatro años y queremos un proyecto de futuro para los cuatro que viene”, añadió.

Provincia de León

Alfonso Fernández Mañueco estuvo arropado en su visita a Astorga por la candidata del PP de León a las Cortes, María José Álvarez Casais, quien le pidió que “no se olvide” de su compromiso con la provincia leonesa, que “confía en su palabra y sabe que cumple lo que promete”.

A ello añadió el presidente de la gestora provincial del partido, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que en la provincia “muchas ganas de PP y de un presidente que necesita ser revalidado para seguir la senda de bienestar y de mejora de la vida de los ciudadanos”. “A diferencia de otros candidatos que vienen con las manos vacías y marchan, otros que tienen que poner en el GPS para saber dónde están y otros que nunca han ido a los pueblos, tú vuelves al territorio y, por eso, tienes políticas serias eficaces”, afirmó.

Azucarera

Mañueco sostuvo que la dirección de la empresa Azucarera España ha cambiado, lo que abre “un nuevo rumbo”, por lo que el Gobierno autonómico trabajará con ella, al considerar esta nueva etapa “una oportunidad para construir soluciones de futuro para la remolacha y para la La Bañeza y todo el entorno de la provincia”.

Para ello, Fernández Mañueco avanzó que se trabajará “fundamentalmente” en dos ámbitos. El primero de ello pasa por “mantener la actividad de la molturación de la remolacha” o, como alternativa, que “se busque una solución industrial que mantenga el empleo”, para lo que garantizó que la empresa “puede contar con el apoyo de la Junta”.

El segundo ámbito pasa por “garantizar el cultivo de la remolacha” mediante una estrategia conjunta entre la Junta de Castilla y León y la propia empresa Azucarera y la propia empresa para fortalecer la cadena remolacha-azúcar y modernizar el sector”.