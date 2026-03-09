El sorianista meticuloso

Publicado por Félix Villalba Soria Creado: Actualizado:

«Hola, Ángel, soy Alfonso».» ¿Alfonso? ¿Qué Alfonso?» Esta llamada se produjo tres días después de las elecciones regionales de 2022 y a Ángel Ceña, candidato de Soria Ya el próximo 15 de marzo, ni se le había pasado por la cabeza recibir la llamada del presidente de la Junta de Castilla y León, entonces en funciones, así que no le reconoció. No era aún consciente de que su vida había cambiado radicalmente con la incontestable y sorpresiva victoria electoral en la provincia de Soria.

Ceña y sus compañeros de la agrupación electoral con la que concurrieron a los comicios de 2002 apostaron por ser la primera fuerza política de la provincia, pero ni soñaban con conseguir tres de los cinco procuradores que se eligen en Soria ni en obtener más votos que los que lograron el Partido Popular y el Partido Socialista juntos.

El líder de Soria Ya pasó así de ser un funcionario de la Junta de Castilla y León, cuyo máximo jefe era Alfonso Fernández Mañueco, con quien desde su puesto no tenía ninguna relación, a ser un procurador en las Cortes, con capacidad para interpelar desde la tribuna y desde su escaño al presidente de la Junta, que incluso le llamaba por teléfono.

Se presentó a las elecciones de 2022 con 54 años y ahora concurre de nuevo como cabeza de lista con 58. Se enfrenta de nuevo a la soriana Rocío Lucas, consejera de Educación y cabeza de lista del PP, y al candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León por el PSOE, Carlos Martínez.

Si al alcalde soriano se le ha conocido durante años como un ‘chaval’ de la Barriada, Ceña también reivindica su origen en el popular barrio soriano. Es cierto que no vivió siempre en la Barriada, aunque sí tiene su origen muy cerca de ella. Vivía al otro lado de la Avenida de Valladolid, en la casa de los Camineros. Su padre era trabajador de Obras Públicas. Su madre tenía una tienda de ultramarinos en la Barriada y él cruzaba habitualmente la avenida de Valladolid para ir allí, hasta que con 11 años le atropelló un coche y la familia decidió evitar el peligro cambiando de casa para instalarse junto a la tienda familiar de la Barriada.

Así que, como el candidato socialista, vivió los tiempos del barrio en que los chavales decían que iban «a Soria» cuando bajaban al centro de la ciudad, por lo que Ceña se reivindica también como «un chaval» de la Barriada, un barrio popular y en aquel momento humilde que sus propios habitantes no reconocían como integrado en la capital soriana.

De la Barriada marchó a Valladolid para estudiar Derecho. Después aprobó las oposiciones y compatibilizó el trabajo con el estudio de lo que es su vocación, Historia. Su primer destino de trabajo fue Ávila, donde estuvo un año y medio en la Consejería de Cultura para regresar luego a Valladolid y pasar allí unos 15 años, prácticamente la mitad en Agricultura y la otra mitad en Presidencia.

Su mujer trabajaba en la Universidad de Valladolid y consiguió una plaza en Soria, por lo que él también optó por el traslado, algo que obtuvo en 2014. Estuvo 9 meses en Industria, como jefe de sección, otros 9 meses en Comercio y luego acabó en Transportes, su puesto en los últimos diez años antes de dar el paso a la política. Es el trabajo que más ha gustado al representante de Soria Ya.

Su hermana tiene bastante culpa de que Ángel Ceña acabara integrándose en la plataforma ciudadana Soria Ya. Estuvo insistiéndole para que ambos se incorporaran, hasta que un día, en una carrera popular se encontraron con Joaquín Martínez, uno de los fundadores de Soria Ya, y le dijeron que querían entrar. El 31 marzo de 2019 fueron a la gran manifestación de Madrid de la España vaciada, promovida por Soria Ya y Teruel Existe, y en otoño ya estaban integrados en la plataforma. Ceña fue uno de los que respondieron al llamamiento de ‘los goyos’, de los históricos de la plataforma, para rejuvenecer el movimiento ciudadano que surgió para reclamar la atención de las administraciones a la provincia y denunciar las carencias, sobre todo en materia de infraestructuras, que padecían los sorianos.

Fue en 2021 cuando Soria Ya se planteó dar el paso de presentarse a las elecciones. El 21 de diciembre de ese año Soria Ya convocó una rueda de prensa para anunciar su decisión y ese mismo día Alfonso Fernández Mañueco convocó elecciones anticipadas.

Ceña era ya uno de los portavoces de Soria Ya y participó en la decisión de formar una agrupación de electores, ya que no había tiempo para constituir un partido político, paso que se dio posteriormente, una vez que la formación contaba ya con tres procuradores en las Costes de Castilla y León. En las navidades de ese año, con la vista puesta en los comicios de febrero de 2022, en una asamblea de la plataforma tres personas se presentaron como posibles cabezas de lista para las elecciones y el elegido fue Ángel Ceña.

Las elecciones fueron el 13 de febrero y el sorpresivo resultado de Soria Ya hizo que el día 14 Ceña tuviera que responder a 28 entrevistas de medios de comunicación provinciales, autonómicos y nacionales. Ese día ni comió y tuvo que pedirse el día en su trabajo, algo que no había hecho con antelación, seguramente porque ni se imaginaba lo que podía suceder en el recuento.

Y le cambió la vida, pues pasó de ser un funcionario que podía pasear tranquilo por la calle a verse reconocido en todas partes y abordado por personas que no conocía para hablar con él. Ni siquiera en un concierto de Manolo García en Albacete logró pasar desapercibido, ya que allí un par de sorianos que le reconocieron se acercaron a hablar con él. «Vayas donde vayas, todo el mundo te reconoce», es algo que ya ha interiorizado.

Aunque reconoce esos cambios por pasar a ser una figura conocida de la política, considera que su vida personal se mantiene casi intacta, sin cambios en la relación con sus amigos y la familia.

Eso sí, mantener algunas de sus costumbres requiere un esfuerzo adicional. Su compañero en las Cortes Juan Antonio Palomar, que repite en las listas de Soria Ya como número 3, no es capaz de entender que cuando tienen que dormir en Valladolid porque hay pleno en las Cortes, Ángel Ceña se levante a las 6 de la mañana para cumplir con su ritual deportivo de salir a correr. En el deporte, los sorianistas coinciden con el Numancia, pero luego hay otras discrepancias entre los procuradores, porque Ceña es un forofo del Atlético de Madrid mientras Palomar es del Real Madrid. Como buen atlético, es el que más mete el dedo en el ojo al madridista cuando los resultados son propicios para hacerlo.

Pero aparte de los encontronazos futbolísticos, en el ámbito político prima el trabajo en equipo, una seña de identidad de una formación acostumbrada a tomar las decisiones de forma asamblearia. Ceña es visto por sus compañeros como una persona tranquila, que no suele enervarse y apenas recurre a los tacos, aunque «cuando los tiene que decir, los dice». También destacan su capacidad de trabajo y que su experiencia como funcionario le ha servido a Soria Ya para aprovechar su amplio conocimiento de la administración autonómica. Le definen, además, como persona muy meticulosa en su trabajo. El deporte, en la calle y en el gimnasio, es parte de su ocio, pero también es un aficionado a la cocina, hasta el punto de que se apuntó a cursos presenciales para conseguir mejores resultados a la hora de ponerse manos a la obra delante de pucheros y sartenes.

En la enorme cantidad de kilómetros que los procuradores de Soria Ya han hecho por carretera para ir y volver de las Cortes, se han producido horas y horas de conversación, con el trabajo parlamentario como tema principal, pero también hablando sobre la familia, el fútbol, el insufrible tráfico de la peligrosa N-122.

Uno de los comentarios recurrentes de Ceña en esos viajes, en coincidencia con sus compañeros, es la sorpresa que le ha producido la política al ver que hay parlamentarios que en el hemiciclo tienen una respuesta negativa a Soria Ya y luego fuera les dan la razón. También cuentan sus compañeros la frustración de Ceña ante las respuestas parlamentarias que le hacen los miembros del Consejo de Gobierno, porque cree que no le dicen la verdad.

A pesar de todo, la política le gusta a Ceña, aunque por su actividad haya tenido que aplazar sin fecha un par de viajes que siempre ha querido hacer, a Japón y a Argentina, y aunque desde que es parlamentario no haya podido ir a ver en vivo a su Atlético de Madrid.