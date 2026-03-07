Ceña critica el abandono del tren y el incumplimiento con la Soria-Castejón

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El cabeza de lista de Soria Ya, Ángel Ceña, denunció en la estación de Adif de El Cañuelo, la situación de abandono que sufre el ferrocarril en la provincia, y recordó el compromiso incumplido por parte del Gobierno con la reapertura de la Soria-Castejón. Ceña consideró que la situación actual del tren en Soria es consecuencia de décadas de decisiones políticas que han ido debilitando progresivamente el servicio, y señaló como responsables tanto al Partido Popular como al Partido Socialista, por impulsar el cierre de líneas de ferrocarril convencional, la reducción de frecuencias y el deterioro de la calidad del servicio.

A esto se suma que Soria ha quedado fuera de la red de alta velocidad y de los grandes corredores ferroviarios del país, pese a que la línea Madrid-Barcelona atraviesa la provincia sin detenerse en ella. «PP y PSOE han ido desmantelando el tren en Soria durante décadas», denunció.

El candidato a la Presidencia de la Junta por el partido sorianista recordó, además, que Pedro Sánchez se comprometió con la reapertura de la línea Soria-Castejón el 10 de mayo de 2018, semanas antes de convertirse en presidente del Gobierno, en un acto celebrado en Soria y delante del alcalde de la ciudad, Carlos Martínez. Sin embargo, apuntó, desde entonces, no se ha producido ningún avance real.

También cuestionó la existencia de la plataforma de ayuntamientos que apoyaban la reapertura de esta línea, impulsada entonces por el propio Carlos Martínez, y por qué no se ha vuelto a convocar desde que Sánchez es presidente. «Nos preguntamos si mañana, en su visita a Soria para participar en un acto de campaña, Pedro Sánchez anunciará por fin el cumplimiento del compromiso que adquirió en 2018 con la reapertura de la línea Soria-Castejón», ironizó.

Ceña recordó, además, que Carlos Martínez defendía hace dos décadas la llegada de la alta velocidad a Soria cuando era procurador socialista en las Cortes de Castilla y León, y en 2003 y 2004 reclamó la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Valladolid y Soria e incluso presentó una proposición no de ley para impulsarla, denunciando entonces que el Gobierno del Partido Popular «se olvidaba de Soria». «Sin embargo, esa reivindicación desapareció cuando el PSOE llegó al Gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero. . Han pasado más de 20 años, han cambiado los gobiernos y los anuncios, pero Soria sigue exactamente igual: sin tren», dijo.

Ceña también se refirió al retraso en la remodelación de la estación del Cañuelo. El proyecto fue anunciado en noviembre de 2022 por la entonces presidenta de ADIF, María Luisa Domínguez, y han pasado más de tres años hasta que se ha producido su licitación, según apuntó.

Este retraso contrasta con otras actuaciones ferroviarias tramitadas en apenas nueve meses, como la mejora de los viaductos de Benamira y Río Blanco entre febrero y noviembre de 2025, según indicó para insistir, a continuación, que la provincia continúa «en vía muerta».

«Actualmente no circula ningún tren por Soria, ni por la línea Soria-Torralba ni por el corredor del Alto Jalón. La única infraestructura ferroviaria que atraviesa el territorio soriano es la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, pero lo hace sin ninguna parada», precisó.

A esta situación se suma la falta de avances en la electrificación de la línea Soria-Torralba, anunciada por el Gobierno en 2024 con una inversión estimada de 80 millones de euros. «Esta es la realidad del ferrocarril en Soria», precisó Ceña, quien insistió en que la provincia sigue acumulando anuncios y promesas mientras continúa completamente desconectada por tren.