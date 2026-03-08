Soria Ya pide el voto para "presionar en cualquier negociación"

Los candidatos de de Soria ¡Ya! atienden a los medios minutos antes de comenzar su acto de campañaConcha Ortega/ICAL



El candidato a la Presidencia de la Junta por Soria Ya, Ángel Ceña, aseguró que la formación no quiere los escaños para “sentarse en las Cortes” sino para “presionar en cualquier negociación” y condicionar las políticas del nuevo Gobierno, y pidió el voto para la formación localista, ya que el bipartidismo solo se representa a sí mismo y no a los intereses de los sorianos.

Ceña acusó al PP de no haber atendido, durante las cuatro décadas al frente de la Junta, al “grave problema” de la despoblación. “¡Ya basta!", expresó, para asegurar que Soria Ya representa “una alternativa” a los partidos tradicionales y el interés por la “ciudadanía, por la tierra, por los servicios y por las infraestructuras”.

La candidatura de Soria Ya visitó Ágreda por la mañana para informar sobre sus propuestas para el medio rural y por la tarde realizó el acto central de campaña en el Centro Cultural Gaya Nuño de la capital soriana.

En su alocución, Ceña aludió a que los votos de Soria Ya servirán para que cualquier decisión que se tome en Valladolid sobre los sorianos sea teniendo en cuenta sus intereses y problemas. “Una Soria Ya fuerte servirá para seguir manteniendo la presión en Valladolid y ojalá para ser determinantes en la formación del nuevo gobierno y poder condicionar sus políticas en Soria”.

Asimismo, aseguró que si el PP vuelve a conseguir el Gobierno de Castilla y León todo volverá a estar “igual”, es decir, que se seguirá “desgastando a la Comunidad poco poco”.

También se refirió al debate entre los candidatos de Vox, PP y PSOE que se celebrará esta próxima semana, y auguró que centrarán el interés en la guerra de Irán, ya que los grandes partidos pretenden cambiar el terreno de juego nacional para polarizar a la población.

“Yo creo que en estas Elecciones lo que se juega es que se termine de una vez el hospital, que después de 18 años no se ha terminado, que se aborden los cuatro centros de salud pendientes, las infraestructuras, en especial las carreteras autonómicas, que están en un estado deplorable y que haya conectividad en los pueblos”, dijo.

Asimismo, acusó a los grandes partidos de querer hablar de Siria en vez de Soria, y avanzó que la fuerza de Soria Ya está “intacta”, pero los grandes partidos quieren “despreciar” el voto territorial que está “fuerte”.