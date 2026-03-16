Más de 80 bodegas exportadoras de Castilla y León participan en la feria mundial del vino Prowein en Alemania

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un total de 82 bodegas exportadoras de Castilla y León participa en la 32 edición de la feria internacional Prowein que se celebra del 15 al 17 de marzo en Düsseldorf (Alemania) con periodicidad anual. Este certamen se mantiene como una de las ferias de vino y bebidas espirituosas más importantes del mundo, ya que este año reúne a cerca de 4.000 expositores de más de 60 países.

Con un presupuesto de 803.452 euros, la Junta de Castilla y León está presente con pabellón institucional a través del Instituto para la Competitividad Empresarial, IceCyL, que acoge a 52 bodegas exportadoras. Además, la representación de la Comunidad se completa con 26 bodegas y dos consejos reguladores (Bierzo y Toro) bajo el pabellón del Icex, y otras cuatro bodegas y dos consejos reguladores (Ribera del Duero y Rueda) que asisten de forma independiente.

Castilla y León es la comunidad que más empresas representación tiene en este certamen seguida de la Comunidad Valenciana con 34 empresas y Cataluña y La Rioja, ambas con 30. Consciente de ello, l viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos Martín Tobalina, respaldó a las empresas del sector vitivinícola de la Comunidad presentes, informa Ical.

En 2025, las exportaciones de vino de Castilla y León alcanzaron los 235 millones de euros, lo que representa un ligero crecimiento del 0,59% respecto al ejercicio anterior. El vino es un producto estrella en la balanza comercial regional, que supone cerca del siete por ciento del total de las exportaciones agroalimentarias de la Comunidad. Actualmente, Castilla y León es la quinta comunidad exportadora de este producto en España, adelantando al País Vasco en el último año.

En total, el sector vitivinícola de la Comunidad cuenta con una sólida presencia en Alemania, mercado que se posiciona como el quinto destino más importante para las exportaciones del vino de Castilla y León. El país germano es el tercer mayor importador de vino del mundo en valor, sólo por detrás de Estados Unidos y el Reino Unido. Para Castilla y León, representa el 23% de sus exportaciones de vino a la Unión Europea. La Comunidad se sitúa como el quinto proveedor español en el mercado alemán, con una cuota del 4,8% del total de vino que España exporta a este país.

Dentro del mercado alemán, el vino de Castilla y León representa aproximadamente el ocho por ciento de las exportaciones agroalimentarias a este país. Por provincias, el 65% de estas ventas se realizan desde Valladolid, seguida de Segovia (19%) y Burgos (6,6%). Además, el número de empresas que exportan bebidas a Alemania de forma regular se mantiene estable en 79 empresas.

El sector cuenta con más de 80.000 hectáreas de viñedo (8,5% del total nacional) y el número de empresas exportadoras de bebidas ascendió a 870 en 2025, de las cuales un 55% son exportadoras regulares. Por provincias, Valladolid lidera las ventas al exterior con un 57%, seguida de León (19 por ciento) y Burgos (13%).