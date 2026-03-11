La bodega de Protos asoma en Zayas

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Sin prisa, pero sin pausa como un buen vino. El proyecto de la emblemática bodega Protos en Soria sigue avanzando. La estructura principal de sus nuevas instalaciones en Zayas de Torre (Langa de Duero) ya es visible cuando aún resta un año para que terminen las obras. El desembarco de Protos reforzará el valor de la Ribera del Duero soriana sumando a uno de los impulsores de la Denominación de Origen.

Fue a principios del pasado mes de agosto cuando la firma bodeguera confirmó el importante proyecto que tenía previsto desarrollar en Soria y que llevaba gestando desde el año 2022. Protos anunció la construcción de una bodega en la que se invertirán 16 millones de euros. Una instalación con «los últimos avances tecnológicos» que estará finalizada a mediados de 2027, según informaron desde la empresa. «Hemos decidido aterrizar en esta zona por su enorme potencial vitivinícola», subrayó el director general de Protos, Carlos Villar, en aquel momento.

Tal y como se puede ver en las imágenes tomadas hace un par de semanas la estructura principal de lo que será el edificio de la bodega ya está bastante avanzado. Cabe recordar que la intención inicial de Protos cuando anunció el proyecto es que la primera vendimia de las nuevas instalaciones fuera en 2026, aunque para completar las instalaciones hubiera que esperar a 2027.

Protos llega a la Ribera del Duero soriana a mediados de 2022 a través de un contrato de arrendamiento de terrenos pertenecientes a Zayas de Torre . El proyecto ha iniciado su desarrollo con las primeras plantaciones y ahora suma la bodega en la que invertirá los citados 16 millones.

Las nuevas instalaciones de Protos en Soria «contarán con los últimos avances tecnológicos, lo que permitirá respetar al máximo las cualidades de la uva procedente de viñedos ubicados por encima de los 1.000 metros de altitud» . «En nuestro afán de seguir elaborando vinos de calidad, hemos decidido aterrizar en esta zona por su enorme potencial vitivinícola: altitud elevada, gran amplitud térmica, suelos más frescos, y maduraciones más lentas que preservan mejor los aromas», apunta el director general de Protos, Carlos Villar remarcando que «todo ello dará lugar a vinos más longevos, frescos y con gran capacidad de evolución».

La nueva bodega «estará rodeada de 130 hectáreas de viñedo propio, plantadas con clones seleccionados de tinto fino en colaboración con el centro de selección varietal de Vitis Navarra, ubicado a tan solo cinco kilómetros de la bodega». Protos incide en que «estos viñedos se ubican en diversos parajes del municipio de Zayas de Torre, históricamente ligados al cultivo de la vid, como Hongo Gordo, Ermita, Viñas Arriba o Robledal de Zayas. Se trata de terrenos con predominancia de suelos calcáreos, con aportes en superficie de arena, arcilla y piedra lavada, que permitirán obtener vinos de gran carácter y diferenciación».

El pasado mes de mayo, Protos inauguraba oficialmente sus instalaciones en Cubillas de Santa Marta (Valladolid). Esta bodega está vinculada a la D.O. Cigales y alcanzó una inversión de seis millones de euros. La próxima inauguración de Protos, será en Soria y sis se cumplen los plazos marcados llegará en 2027, el año en el que la marca celebra su centenario.