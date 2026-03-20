Mañueco inicia la ronda con los partidos tras el 15-M en Castilla y León

Publicado por Santiago G. del Campo Soria Creado: Actualizado:

Cuatro días después de la jornada electoral el presidente del Ejecutivo autonómico en funciones, líder del partido ganador y candidato a la Presidencia, Alfonso Fernández Mañueco, convoca a los partidos que han obtenido representación en las Cortes. Esta primera ronda de diálogo se celebrará el miércoles y el jueves en sede parlamentaria.

Mañueco convocó este jueves a los representantes de las formaciones políticas para iniciar una ronda de diálogo, como ya anunció en la noche electoral. «Tras los resultados obtenidos en estos comicios, en los que el Partido Popular de Castilla y León ha sido la fuerza más votada por los castellanos y leoneses, Fernández Mañueco abre esta etapa de diálogo con todas las fuerzas políticas que han obtenido representación parlamentaria con el fin de impulsar el trabajo de esta legislatura», informó el Partido Popular en un comunicado enviado a los medios. «Ahora más que nunca, a cada uno de nosotros nos corresponde, desde nuestras responsabilidades, responder a las demandas de la sociedad y poner nuestro esfuerzo y dedicación al servicio de los castellanos y leoneses», señaló el presidente en la convocatoria enviada a los candidatos números uno por cada partido.

Esta primera ronda de reuniones comenzará el próximo miércoles, 25 de marzo, a las 11,00 horas, con Vox, el partido que tiene la llave de la gobernabilidad y ya ha manifestado su intención de formar un gobierno de coalición. El jueves 26 los encuentros serán con Soria Ya a las 11,00 horas, Por Ávila a las 12,30, UPL a las 16,00 y PSOE a las 17,30 horas. «Todos los encuentros se celebrarán en la sede parlamentaria», aclara la misma fuente.