La Junta oferta más de 5.865 plazas para los campamentos de verano y de voluntariado de los jóvenes

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades lanzó este viernes 5.865 plazas destinadas a las actividades de su campaña de verano para niños y jóvenes más amplia de su historia, y que se encuadra en tres ejes principales: los campamentos de ‘Red Activa’, los campamentos temáticos y los campos de voluntariado. Este año el incremento alcanza las 235 frente a las 5.630 plazas que se convocaron en 2025.

La directora general del Instituto de la Juventud de Castilla y León, Estela López, presentó este viernes, en la residencia juvenil Doña Urraca de Zamora, la campaña de este verano, que llega con una oferta de ocio y tiempo libre destinada a niños y jóvenes de entre 9 y 30 años más diversa. Este año centró el desarrollo de sus actividades fundamentalmente en el medio rural, donde se generan alrededor de 600 puestos de trabajo directos, lo que también ayuda a dinamizar las economías locales. López destacó que “el 40% de los campamentos se desarrollan en municipios de menos de 5.000 habitantes”, como es el caso de Mayorga de Campos (Valladolid), Peón de Arriba (El Bierzo, León), Busto de Bureba (Burgos), Grajera (Segovia) o Vigo de Sanabria (Zamora).

La convocatoria tanto de ‘Red Activa 2026’ como de los campamentos temáticos en el Boletín Oficial de Castilla y León, abre el plazo de inscripción a partir del 21 de marzo y hasta el 7 de abril. La solicitud podrá hacerse a través de la sede electrónica de la Administración.

En el caso de los campos de voluntariado que organiza la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y los que se celebran en otras comunidades autónomas, el plazo comenzará el 25 de marzo y finalizará el 6 de abril.

El programa más demandado de la Campaña es ‘Red Activa’, cuyo número de campamentos para menores de entre 9 y 17 años es de 97, y de los cuales más de la mitad se desarrollan en Castilla y León. El resto tendrán lugar en otras comunidades y tres fuera de España. El número de plazas, que pasa a ser de 4.058.

Este año, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades quiso continuar profundizando en la denominada ‘desconexión digital’ de niños y adolescentes y, en sintonía con el programa ‘Pausa y Reconecta’, va a celebrar dos actividades orientadas expresamente al abandono temporal de los dispositivos móviles para disfrutar, sin distracciones, de la naturaleza, la aventura y el ocio saludable. Se trata de dos campamentos, uno para niños de entre 12 y 14 años y otro para menores de entre 15 y 17 años, cuya filosofía es reconectar con el entorno, disfrutar de las actividades al aire libre y descubrir que, para disfrutar al máximo, no se necesitan wifi, pantallas u otros elementos digitales externos.

Además, en esta edición regresan los campamentos al Albergue Juvenil ‘San Martín de Castañeda’ de Zamora, tras la reforma integral acometida por la Junta, así como se incorporan nuevos espacios como el Pinar de Antequera en Valladolid, La Vecilla en León o Lérida, en Cataluña, como nuevo destino fuera de la Comunidad.

Se acentúa la colaboración con otros territorios para facilitar la movilidad de los jóvenes con un total de 44 actividades de intercambio. Un total de 335 niños y adolescentes de fuera de Castilla y León van a poder disfrutar de la naturaleza castellana y leonesa, mientras que 356 de esta tierra tienen la oportunidad de conocer otras comunidades autónomas, recoge Ical.

Por su parte, los campamentos temáticos cuentan con una oferta de 1.543 plazas, un 13,5% más que el pasado año. Entre ellas destacan las 31 novedades destinadas a jóvenes con inquietudes culturales, artísticas, tecnológicas o idiomáticas. Una de ellas es el campamento K-Pop, centrado en canto, baile, creatividad visual y cultura musical.

Pero también se organizó uno de ‘Jóvenes Periodistas’. Junto a este, se celebrará otro de fútbol y uno en Soria bajo la denominación de ‘Numancia Legends’, en el cual los participantes podrán construir torres y catapultas con materiales reciclados o jugar a un risk inspirado en la historia y la estrategia.

En cuanto a los precios, tanto para ‘Red Activa’ como para los campamentos temáticos, son diferentes en función de las actividades y vienen establecidos en la convocatoria. Si bien, las familias numerosas pueden optar a un descuento del 50% si son de categoría general y del cien por cien de la especial, una bonificación total con la que también cuentan las víctimas del terrorismo o de la violencia de género.

Para los usuarios del Carné Joven Europeo, el descuento es del 15%. En total, unos 150.000 euros en bonificaciones aportados por la Junta. Además, la Junta, para fomentar la inclusión de los colectivos más vulnerables, reserva 58 plazas para los jóvenes tutelados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y 26 para personas con discapacidad que precisen de una tercera persona de apoyo.

Todos los campamentos que organiza el Instituto de la Juventud de Castilla y León son fruto de la apuesta de la Junta por un modelo de ocio educativo.

La franja de más edad entre los jóvenes, la que va de los 16 a los 30 años, no se queda sin alternativas de ocio durante el verano. En este caso, se trata de un ocio responsable y solidario que se articula a través de los campos de voluntariado juvenil, que tienen lugar en distintos enclaves de la geografía castellana y leonesa. Se van a convocar 264 plazas para 12 actividades, 145 para jóvenes de la Comunidad y 119 para los de otros territorios, oferta que se desarrolla en Gotarrendura (Ávila), Valle de Manzanedo (Burgos), Paredes de Nava, Saldaña y Villada (Palencia), Santa Marta de Tormes (Salamanca), Encinas de Esgueva (Valladolid) y Benavente (Zamora), y que cuenta con dos emplazamientos nuevos: Candelario (Salamanca) y Medina de Rioseco (Valladolid).

Los jóvenes realizan durante las mañanas acciones de voluntariado. El precio de los campos es de 110 euros, en los que se incluye el alojamiento, la manutención y todas las actividades programadas durante los 15 días que dura la estancia.

Hoy, 20 de marzo, se publicó la convocatoria tanto de ‘Red Activa 2026’ como de los campamentos temáticos en el Boletín Oficial de Castilla y León, Bocyl, por lo que, a partir del 21 de marzo y hasta el 7 de abril, se podrá realizar la solicitud a través de la sede electrónica de la Administración.

En el caso de los campos de voluntariado que organiza la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y los que se celebran en otras comunidades autónomas, el plazo comenzará el 25 de marzo y finalizará el 6 de abril.