El turismo extranjero copa las plazas de camping en Soria atraído por el eclipse

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El 'deslumbramiento' por el eclipse solar previsto para el 12 de agosto recorre el mundo, y el mundo elige dónde verlo. Soria tiene tantas papeletas como aficionados a estos fenómenos y ya son miles los que han previsto su visita a la provincia en esas fechas. En los campings de la provincia ya comprueban el tirón con el turismo extranjero pues buena parte de la reserva de sus plazas llega de más allá de las fronteras nacionales, sobre todo en lo que se refiere a acampada.

«Son turistas de otros países que llegan en autocaravana, que están en ruta, y hay muchos grupos, familias que se junta, también asociaciones. Cambia el perfil de los campistas», señala Paula Guisande, presidenta de la Asociación Provincial de Campings de Soria, que habla de «avalancha» lo que se prevé y cifra en un 80% la ocupación actual, pero se llenará todo, de eso no hay duda. «Fue abrir la reserva y la semana más demandada fue la del eclipse», confirma.

Añade que «algunos campings están guardando plazas para que los clientes más fieles no se queden sin sitio», porque el eclipse será un gran acontecimiento pero el que seguro que regresará al año que viene a sus instalaciones es el fijo que lo hace temporada tras temporada. El habitual suele reservar en mayo, así es que incluso ha habido llamadas de los establecimientos avisando para que no se encuentren entonces con la sorpresa del cartel de completo.

Los campings también tienen sus «estrategias», como el requisito de una semana mínimo de estancia para la reserva, que podría variar a medida que se acerque el día el virtud de cómo evolucione la reserva y para «cubrir huecos». No quieren que el turista atraído por el eclipse les eclipse a ellos la temporada de verano, evidentemente la más fuerte del año. La reflexión es que es una pena que este fenómeno solar sea precisamente a mitad de agosto, cuando el turismo y los visitantes bullen en la provincia, con buena parte de Soria en fiestas. «Es mala suerte, podía haber desestacionalizado», lamenta Guisande.

Y precisamente el hecho de que sea en pleno agosto acrecienta «el miedo a la saturación» en la logística provincial. «Los campings están en carreteras de doble sentido, no son grandes vías, y por eso decimos que adelante algo su llegada para no colapsar», explica la representante de la Asociación Provincial de Campings, quien comenta que algún trabajador ya ha dicho que dormirá en el camping para evitar tener problemas para llegar esa jornada cumbre del 12 de agosto. Reconoce que existe «preocupación» porque las previsiones de las administraciones hablan de 1,5 millones de visitantes y hay que tener prevista la «logística».

Pero antes de que llegue el mes de agosto, la Semana Santa está a la vuelta de la esquina y la ocupación a estas alturas ronda el 60% en los campings de la asociación, siete en diferentes puntos de la provincia. Prevén que siga aumentando con la impresión de que irá como el año pasado, «similar», porque la meteorología condiciona mucho en el sector del camping y el cliente aguanta mucho hasta última hora.

«El que tiene pocos bungalows lo tiene ya todo lleno, los que disponen de más todavía tiene plazas, y en cuanto a la acampada, se esperan a ver cómo va a ser el tiempo para decidirse», explica Guisande. Apunta que las numerosas borrascas de estos meses pasados hacen que el cliente no se fíe de lo que pueda ocurrir y se hace más precavido, «aunque nunca hace tan malo como dicen», matiza.

Y a ello se suma la situación internacional y el coste de los combustibles. «Las autocaravanas lo tienen más difícil con el precio del gasoil y les condiciona, y de hecho la gente que llama hace referencia a eso, qué pasa si...», cuenta Guisande por la experiencia en las llamadas de los potenciales clientes.