Más nacimientos y menos muertes en Castilla y León

Publicado por Diario de Castilla y León | El Mundo

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La comunidad de Castilla y León ha registrado un aumento del 1,09% en las cifras de estimación de nacimientos relativas al mes de febrero de 2026 cuando se alcanzaron los 963 natalicios, con un acumulado de 1.979 según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por su parte, el total nacional ha crecido un 1,49% respecto al mismo momento del pasado ejercicio hasta un total de 24.362 y 51.910 en lo que va de año por lo que el aumento de Castilla y León es 0,40 puntos inferior.

Además, estos datos contrastan con los registrados en febrero de 2025 cuando la estimación de nacimientos cayó un 7,67% en Castilla y León con un total de 895 natalicios entonces.

Los nacimientos han subido en cinco provincias y han caído en cuatro con especial incidencia en Zamora (-24,52 %) y en Salamanca (-23,05 %), seguidas de Palencia (-9,40 %) y Soria (-2,89%).

Por su parte, el mayor aumento de los nacimientos se anotó en Ávila, con un 21,97% más, seguida de Segovia (16,87%), Valladolid (12,12 por ciento), Burgos (9,94 %) y León (0,83 %).

En cifras absolutas la mayor parte de los nacimientos registrados en Castilla y León en febrero han tenido lugar en Valladolid, con 253; seguida de León, con 157; Burgos, con 153, y Salamanca, con 114. El resto de las provincias se sitúa por debajo del centenar de nacimientos: Segovia ha registrado 81, Ávila 68 nacimientos; Palencia 54; Zamora 46 y Soria 37.

En cuanto a las edades de las madres, la mayor parte de alumbramientos ha sido de madres de entre 35 y 39 años, con 302, seguidas del grupo de 30 a 34, con 288, y de las mujeres de entre 25 a 29 años con 158 hijos.

A continuación se sitúa el grupo de mujeres de entre 40 y 44 años, con 99 nacidos; el de 20 a 24 años, con 82, y el de 45 a 49 años con 13 alumbramientos. En esta ocasión se han producido 21 nacimientos de madres de entre 15 a 19 años y ninguno de mayores de 50.

Cae 1,80% la mortalidad

La mortalidad en la comunidad autónoma de Castilla y León cayó un 1,80% al inicio del cuarto mes del año 2026 con un acumulado total de 8.235 defunciones en este periodo, frente a un descenso del 1,09% en España.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este miércoles, 22 de abril, el número de defunciones hasta la semana 14 del año 2026 --comienza el lunes 30 de marzo y termina el domingo día 5 de abril-- y que arroja estas cifras en Castilla y León, 495 defunciones en concreto en el periodo analizado.

El pasado año la mortalidad en Castilla y León cayó un 2,56% con un acumulado total entonces de 7.771 defunciones en este periodo y 539 en el periodo comparable.

La evolución de las defunciones en las nueve provincias de Castilla y León ha sido dispar ya que ha caído en cinco y ha subido en cuatro. El mayor descenso se ha registrado en Ávila, con un 10,15%, seguida de Zamora, con un 7,47% menos; Palencia, con -4,22%; León, con un -2,96%, y Valladolid, con un ligero descenso de 0,97%.

Por su parte, Segovia ha encabezado el aumento de las defunciones, con un 11,66% más, seguida en este caso de Salamanca (0,58%), Soria (0,45%) y Burgos (0,24%).

En cifras absolutas, León ha registrado el mayor número de defunciones en la semana analizada, con 101, seguida de Valladolid, con 97, y Salamanca, con 76, mientras que las cifras más bajas se han contabilizado en Soria, con 20 fallecimientos, y Ávila, con 28. En el mitad de la tabla están Burgos (53), Zamora (47), Palencia (38) y Segovia (35).

Respecto a las cifras acumuladas en lo que va de año, León ha alcanzado 1.769 defunciones, seguida de Valladolid, con 1.440, y Burgos, con 1.271. Les siguen Salamanca, con 1.111; Zamora, con 725; Palencia, con 569, y Ávila, con 543, mientras que Segovia ha registrado 488 y Soria 319, las provincias con menor número de fallecimientos en lo que va de 2026.