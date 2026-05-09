Mañueco valora la aportación de la UE a Castilla y León con "modernización, cohesión, oportunidades y desarrollo"

Publicado por Diario de Castilla y León | El Mundo

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El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, valoró la aportación de la Unión Europa a Castilla y León, tales como la “modernización, la cohesión, las oportunidades y el desarrollo de la Comunidad”.

Con motivo del Día de Europa, que se celebra cada 9 de mayo, Mañueco defendió en su perfil de X (antes Twitter) que, “hoy más que nunca”, Europa es unidad, lealtad y futuro compartido ante los “grandes retos” que se avecinan, informa Ical.