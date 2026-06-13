La idea de que vivir en un pueblo garantiza una vivienda barata se disuelve en la mayor parte de Castilla y León

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

El precio de la vivienda en zonas rurales ha subido más en Castilla y León, donde el incremento alcanza 15,3% según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2025. Esta cifra supone la mayor subida registrada desde 2007. Aragón, Región de Murcia y La Rioja siguen muy cerca con 14,4% en cada comunidad, todas claramente por encima de la media nacional del 12,7%.

Este fenómeno rompe el patrón histórico: las regiones con mayor presencia de municipios pequeños y medio rural lideran ahora los aumentos inmobiliarios, mientras durante años los precios crecieron más moderadamente allí que en Madrid, Barcelona o la costa.

Las comunidades con mayor presencia rural lideran las subidas de vivienda

Uno de los aspectos más llamativos de los datos del INE es que varias regiones donde más se encareció la vivienda tienen importante red de municipios pequeños y zonas rurales. Castilla y León, Aragón y La Rioja son territorios donde durante años los precios crecieron a un ritmo mucho más moderado que en las grandes capitales.

La búsqueda de viviendas más amplias, la mejora de comunicaciones y el interés por residir fuera de grandes ciudades han impulsado la demanda en municipios medianos y pequeños. A ello se suma oferta limitada, especialmente en localidades donde apenas se construye vivienda nueva.

El precio de la vivienda libre aumentó 12,7% de media en 2025, mientras la vivienda de segunda mano registró incrementos aún mayores. La idea de que vivir en un pueblo garantiza vivienda barata cada vez se ajusta menos a la realidad: aunque los precios rurales siguen inferiores a los urbanos en la mayoría de provincias, la diferencia se reduce en numerosos territorios. Algunas zonas del interior han comenzado a atraer compradores procedentes de ciudades cercanas, presionando al alza los precios disponibles.

El encarecimiento llega también al campo y ya no es fenómeno exclusivamente urbano

Los datos oficiales reflejan que el fenómeno es generalizado: todas las comunidades autónomas registraron subidas de dos dígitos durante 2025, algo poco habitual en la historia reciente del mercado inmobiliario español.

Canarias y Cataluña fueron regiones con menores incrementos, pero aun así superaron el 10%. La conclusión que dejan las estadísticas del INE es clara: el aumento del precio de la vivienda ya no es un fenómeno exclusivamente urbano. Las comunidades con mayor peso del medio rural figuran entre las que más se han encarecido y muestran que la presión inmobiliaria se extiende cada vez más allá de las grandes ciudades.

Castilla y León mantiene su posición como comunidad donde más ha subido el precio de la vivienda en propiedad de España, con 15,3% en términos interanuales, frente al 12,9% del conjunto del país. La provincia de Soria lideró la subida en España con 15,3% en el cuarto trimestre de 2024, mientras Valladolid se situó en quinto puesto con 8,6%.