La Junta destina 772.000 euros en la concesión de 2.308 becas a alumnos para estudios postobligatorios

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Consejería de Educación concedió un total de 2.308 ayudas postobligatorias relativas al presente curso 2025-2026 para 1.851 estudiantes de la Comunidad (ya que muchos de ellos han recibido dos o más) por un importe total de 772.800 euros. Dicha resolución se hará pública en los próximos días en el Portal de Educación.

De esta forma, la Junta ayuda a los alumnos de Bachillerato, Formación Profesional o enseñanzas de Régimen Especial que no puedan acceder a la ayuda del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para estos estudios.

Para ampliar el alcance de estas ayudas y beneficiar a un mayor número de estudiantes, el Ejecutivo autonómico ha incorporado diversas mejoras en la convocatoria. Entre ellas, destaca la ampliación de las enseñanzas que dan acceso a las becas, incluyendo estudios que no están cubiertos por las ayudas estatales, informa Ical.

Además, se mantiene la modalidad de ayuda fija vinculada a la excelencia académica, que premia el rendimiento de los alumnos, junto con las dos líneas tradicionales: la ayuda variable, determinada según el nivel de renta familiar, y la ayuda fija, asociada a la residencia del estudiante.

De las 2.308 ayudas y por niveles educativos, los beneficiarios de Bachillerato suponen un 45,6%; los de FP, un 37,1%; los becados de Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música-Danza, un 16 por ciento; los de Artes Plásticas y Diseño, un uno por ciento; las Enseñanzas Deportivas, un 0,2%, y finalmente, de Idiomas, un 0,1%.