En imágenes: la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en el Otoño Musical Soriano

La formación llena el auditorio por segunda vezMARIO TEJEDOR

Publicado por Heraldo Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León es una formación fija en el Otoño Musical Soriano que protagoniza llenazos hasta la bandera, independientemente de que ofrezca una o dos actuaciones, como es el caso. Si hubiera una tercera el auditorio Odón Alonso se llenaría igual. Y si encima viene con un estreno europeo como fue el caso de ayer, el protagonismo de la formación regional es absoluto.

La Oscyl, dirigida por Paolo Bortolameolli, director musical asociado de la Filarmónica de Los Angeles, además de director Musical de la Orquesta Sinfónica Nacional Esperanza Azteca (México) y principal director Invitado de la Filarmónica de Santiago (Chile), protagonizó el citado estreno del concierto para violonchelo ‘Dzonot’, de la compositora mexicana Gabriela Ortiz, triple premiada en los Grammy y una de las figuras más consolidadas en el campo de la composición actual, que ha formado parte del equipo artístico de la Oscyl en esta temporada y presente ayer en Soria. Una obra para buenos paladares interpretada por el violonchelista germano-canadiense Johannes Moser.

Por otra parte, el sábado será el día para las citas del Maratón Musical Soriano con 14 grupos en 13 emplazamientos de la ciudad.