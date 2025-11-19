Especialistas en arqueología se citan en un congreso nacional en Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Soria acogerá a expertos y estudiosos en arqueología en la Península Ibérica gracias a la celebración del I Congreso ‘Nuevas perspectivas sobre la Primera Edad del Hierro en la Península Ibérica: hallazgos recientes y enfoques transdisciplinares’.

La Diputación Provincial impulsa este encuentro académico que se desarrollará en el Aula Magna Tirso de Molina y que reunirá a algunos de los principales especialistas en arqueología protohistórica del país.

La Diputación pilota este congreso tanto desde el punto de vista organizativo como económico, destinando 5.000 euros a su financiación, además de asumir los gastos vinculados a la participación de los ponentes invitados, que recibirán una retribución de 460 euros por conferencia.

El diputado de Cultura, Enrique Rubio, explicó en el acto de presentación, que esta inversión responde a la voluntad de la institución de seguir apoyando de manera activa la investigación y la difusión del excepcional patrimonio arqueológico de la provincia.

El congreso nace con una vocación doble. Por un lado, pretende rendir homenaje a los investigadores que, especialmente durante las décadas de 1980 y 1990, sentaron las bases del conocimiento actual sobre la Primera Edad del Hierro en la Península Ibérica y, particularmente, en el territorio soriano. Nombres como Fernando Romero Carnicero, Marisa Cerdeño, Alfredo Jimeno, Charo García Huerta, Francisco Burillo o José Luis Argente serán recordados en esta primera edición como figuras de referencia cuyos trabajos continúan siendo imprescindibles para la investigación actual.

Por otro lado, el encuentro aspira a consolidarse como un foro científico estable, de carácter bienal, que permita presentar nuevos hallazgos arqueológicos, compartir avances metodológicos y favorecer el intercambio académico sobre uno de los periodos clave de la protohistoria peninsular.

La primera jornada tendrá un carácter principalmente conmemorativo, con la inauguración oficial, la presentación de la obra ‘La Primera Edad del Hierro en la Meseta Oriental’ y una conferencia inaugural que revisará los grandes hitos de la investigación sobre los castros sorianos.

La segunda jornada estará dedicada de forma íntegra a la exposición de resultados de investigación. A lo largo de cuatro sesiones temáticas se presentarán doce ponencias centradas en cuestiones como los modelos de ocupación del territorio, las formaciones sociales, los paisajes rituales, la cultura material, los análisis metalúrgicos o las conexiones entre los asentamientos de la meseta y otras áreas de influencia como el Valle del Ebro.

Rubio recordó que este congreso no es un hecho aislado, sino un paso más dentro del largo compromiso que la Diputación mantiene desde hace más de cuatro décadas con el patrimonio arqueológico soriano.

Durante estas jornadas, algunas ponencias centrarán su investigación en dos referentes del asentamiento de la Edad del Hierro en nuestra provincia: el Cerro de San Cristóbal, en Las Cuevas de Soria, donde la Diputación, en colaboración con el Proyecto Orígenes, continúa sus trabajos y cuyos resultados siguen reflejando los primeros procesos de asentamiento; y el Castillejo de Castilfrío de la Sierra. El director de Orígenes, Antonio Chaín, acompañó al diputado de Cultura en la presentación del congreso.

Enrique Rubio puso en valor eventos como los Simposios de Arqueología Soriana, las Cartas Arqueológicas de Soria o las grandes publicaciones y proyectos vinculados al estudio del mundo celtibérico han convertido a la provincia en un referente para el conocimiento de la protohistoria peninsular.

Del mismo modo, destacó la labor del Museo Magna Mater de Cuevas de Soria, que recibe cada año a más de 4.000 visitantes y desempeña un papel decisivo en la divulgación del patrimonio romano y prerromano de la provincia. También subrayó el papel del Plan Celtiberia Soriana, que está permitiendo mejorar los recursos interpretativos de yacimientos como Numancia, Tiermes o Uxama, integrando la investigación científica con la experiencia turística.

"Este congreso es una declaración de intenciones", ha afirmado Rubio. "Frente a un patrimonio milenario, nuestra obligación es investigarlo, conservarlo y compartirlo con la sociedad. La Diputación seguirá apoyando iniciativas que contribuyan a difundir el conocimiento de nuestro pasado, porque solo se protege aquello que se conoce y se valora".

Por su parte, Antonio Chaín ha destacado la oportunidad que supone reunir a investigadores de distintas instituciones para compartir resultados recientes y abrir nuevas líneas de trabajo sobre un periodo histórico que, en palabras del director del Proyecto Orígenes, «es fundamental para comprender la formación de las sociedades que dieron lugar a los pueblos celtibéricos y a la configuración cultural de la meseta».

La inscripción ya está abierta a través de la página web de la Diputación, dirigida tanto a especialistas como a estudiantes, investigadores y personas interesadas en la historia y el patrimonio cultural de la provincia.