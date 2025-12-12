La Fundación Duques de Soria refuerza su impulso al hispanismo, la cultura y la enseñanza del español

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Fundación Duques de Soria de Ciencia y Cultura Hispánica (FDS) presentó su programa de actividades fundacionales para 2026, que afianza su compromiso con el hispanismo internacional, la investigación en humanidades, la conservación del patrimonio y la difusión global de la cultura y la lengua españolas. La programación recoge iniciativas consolidadas y nuevos proyectos que fortalecen la identidad académica y cultural de la FDS y su presencia nacional e internacional.

El área de Promoción de la Ciencia y la Cultura mantiene una agenda amplia que abarca literatura, historia, patrimonio, paisaje, ciencia y artes visuales. En 2026 se celebrarán los Encuentros de Literatura y Periodismo, acompañados por una nueva edición de los Premios Cámara de Oro, que reconocen la excelencia en el ámbito audiovisual y periodístico. La Lección Magistral Anual en Soria estará a cargo de Johannes Kabatek, lingüista de referencia y ganador del I Premio de Hispanismo Internacional.

En el ámbito de la Historia, la Cátedra Luis García de Valdeavellano de Historia de España organizará sus seminarios especializados bajo la dirección de Amparo Alba, junto con nuevas actividades en colaboración con otras instituciones académicas.

El Instituto del Paisaje celebrará una nueva edición de su seminario anual y publicará el Libro Anual del Instituto del Paisaje para reforzar su contribución al estudio del territorio y de su dimensión cultural. En el área de Ciencias, se mantendrán los Encuentros de Física UVA–USAL, cuya trayectoria consolidada fomenta el diálogo entre investigadores y la divulgación científica. La programación cultural se completa con la gestión de las colecciones de arte de la Fundación y la organización de una exposición de arte en Soria.

La FDS vuelve a situar al Hispanismo como uno de los ejes centrales de su actividad. El Observatorio Permanente del Hispanismo (OPH) desplegará una agenda reforzada que incluye la nueva edición del Premio Hispanismo Internacional FDS, la celebración de seminarios internacionales. La Casa del Hispanista, ubicada en el Convento de la Merced, continuará acogiendo a investigadores extranjeros que deseen avanzar en sus proyectos académicos, informa Ical.

Por su parte, la Cátedra Carlos V de Estudios Hispánicos mantendrá su actividad en la Universidad de Gante y promoverá los Premios Carlos V del Lectorado de Español, así como el Premio Duques de Soria de Hispanismo, reforzando la presencia del español en el ámbito universitario europeo. La Fundación continuará colaborando con la Asociación Internacional de Hispanistas (AIH), que celebrará su reunión anual de junta directiva el próximo año.

Impulso editorial y proyección del conocimiento

La FDS reforzará su catálogo editorial con nuevas obras vinculadas a sus áreas de investigación y a los seminarios celebrados, consolidando su apuesta por la divulgación académica y la proyección internacional del conocimiento en humanidades.

El Centro Internacional Antonio Machado (CIAM) inicia 2026 con la reciente acreditación del Instituto Cervantes, que avala la calidad de su labor docente y refuerza su proyección global. Su programación incluirá nuevos programas de lengua y cultura española para extranjeros, cursos para profesores y una nueva edición de los Encuentros de Soria, con las tradicionales Lecturas y el Congreso Julián Sanz del Río, que conmemora el 150.º aniversario de la Institución Libre de Enseñanza.

Con este programa, la Fundación Duques de Soria reafirma su misión fundacional: impulsar la investigación, la cultura, el humanismo y la proyección internacional del español desde Soria y extiende su labor a instituciones, universidades y comunidades académicas de todo el mundo.