Sentimiento: Una exposición de pintura de Jaime del Huerto

La muestra se podrá visitar hasta el 31 de diciembre en el Espacio Alameda y mañana sábado 20 de diciembre el autor hará una visita guiada a la exposición

La muestra acoge las obras del pintor bajo el nombre: Sentimiento

La muestra acoge las obras del pintor bajo el nombre: Sentimiento

Mario Tejedor
Soria

Hasta fin de año puede visitarse la exposición de pintura Sentimiento de Jaime del Huerto en el Espacio Almaeda, una colección de 51 obras del artista que con color y pasión, evoca emociones de distinto bagaje cargadas de sutil belleza. Obras que desbordan sentimiento, como el propio nombre de la exposición incita y que recorren las obras realizadas en los últimos tiempos. 

Mañana sábado será un día excepcional para visitar la muestra pues el propio Jaime del Huerto introducirá al público asistente en sus distintas obras y en el proceso creativo de cada una de ellas. Además, se sorteará una obra del autor entre todos los asistentes.

