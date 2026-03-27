Los dilemas de ‘Los lunes al sol’ toman las tablas de la Audiencia

Una adaptación a las tablas por Ignacio del Moral y Javier Hernández-SimónMARIO TEJEDOR

Publicado por Heraldo Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Otras caras pero el mismo drama de lo que arrastra el desempleo, sus causas y consecuencias y cómo las afrontan los diferentes personajes. ‘Los lunes al sol’, más conocida por la película protagonizada por Javier Bardem y Luis Tosar, entre otros, llegó a las tablas del centro cultural Palacio de la Audiencia de Soria convertida en obra teatral.

El guión original de Fernando León de Aranoa e Ignacio del Moral ha sido adaptado para esta versión teatral por Ignacio del Moral y Javier Hernández-Simón, con el mismo argumento. Muestra de manera realista y conmovedora las luchas diarias, la frustración y la desesperanza al intentar encontrar trabajo en un mercado laboral competitivo y en constante cambio. La obra pone de manifiesto cómo la falta de oportunidades y la presión social afectan a las relaciones personales, la autoestima y la esperanza de un futuro mejor.

Los actores Mónica Asensio, Marcial Álvarez, José Luis Torrijo, Fernando Cayo, Fermi Herrero, Fernando Huesca, César Sánchez, Lidia Navarro y Pepa Pedroche, como voz en off, dan la cara en este nuevo montaje que acerca aún más al público lo que es Los lunes al sol, una poderosa reflexión sobre cómo las circunstanci0as económicas pueden moldear la identidad y las relaciones humanas.

A través de una narrativa muy cercana, plantea preguntas sobre la justicia social y el sistema laboral contemporáneo, invitándo al público a reflexionar sobre las desigualdades en la sociedad actual.

Esta puesta en escena de GG Producción Escénica y Teatro del Nómada cuenta con la dirección de Javier Hernández-Simón, y está incluida en la Red de Teatros de Castilla y León.

Estrenada en octubre de 2024 en Valladolid, la obra ha visitado más de 60 ciudades y acumulado nominaciones a los Premios Max y premios de la Unión de Actores. El espectáculo pone de manifiesto la calidad de la actividad cultural local.