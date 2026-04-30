Laponia española: una exposición de Onphoto Soria

Una de las distintas muestras que OnPhoto Soria traerá en esta ediciónMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

La distribución de la población en el planeta no es uniforme y varía enormemente según el territorio. Aunque la media mundial ronda los 53 habitantes por kilómetro cuadrado, existen contrastes extremos: desde zonas muy densamente pobladas como Macao, con 18 428 habitantes por kilómetro cuadrado, hasta lugares con poquísimos habitantes como la propia Soria, con poco más de 8.

En general, la Serranía Celtibérica, es una extensa región del interior que se ha convertido en uno de los mayores desiertos demográficos del sur de Europa. Este espacio, también conocido como la “Laponia española”, contrasta con zonas cercanas mucho más pobladas y sirve como escenario de un recorrido visual que muestra su riqueza histórica y paisajística, especialmente de noche, cuando la ausencia de luz artificial permite contemplar el cielo en todo su esplendor.

Para apreciar y capturar con maestría estos paisajes, el fotoperiodista y sociólogo Santi Palacios creó la serie ‘Laponia española’, una exposición que estos días puede visitarse en los paneles instalados en la plaza del Olivo, dentro del festival de fotografía OnPhoto. A lo largo de su carrera, el fotoperiodista ha recibido reconocimientos como el World Press Photo, Pictures of the Year, el Premio Ortega y Gasset, el Premio Luis Valtueña de Fotografía Humanitaria o el Premio Nacional de Fotoperiodismo de la ANIGP, obtenido en dos años consecutivos.

Por otra parte, el fotógrafo de conflicto Manu Brabo ofrecerá un curso de fotoperiodismo entre los días 13 y 15 de mayo. Rodrigo Rivas impartirá dos talleres de fotografía móvil los días 9 y 10 de mayo y los más pequeños podrán iniciarse en la realización de cianotipias de la mano de Natalia Pancorbo y Rosana Berges el 16 de mayo.