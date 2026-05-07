La mejor fotografía documental en Soria, de la mano de OnPhoto

Una sobrecogedora muestra de la mano de OnPhotoMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

La fotografía documental es una herramienta esencial del periodismo visual y de la memoria colectiva. A través de imágenes captadas en contextos reales, los fotógrafos narran los acontecimientos mundiales más crudos y potentes, siendo los ojos de la sociedad en los lugares donde está ocurriendo la vida. Sin dejar de lado la estética, la fotografía documental pretende generar reflexión y acercar al espectador a realidades que, en muchas ocasiones, permanecen invisibles. Su valor reside en la capacidad de convertir un instante en un documento histórico capaz de emocionar y concienciar.

En este contexto destacan los Premios Internacionales de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña, considerados una de las referencias más importantes de la fotografía humanitaria en el ámbito internacional. Convocados por la organización Médicos del Mundo, estos galardones reconocen trabajos comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la denuncia de situaciones de vulnerabilidad, conflicto o exclusión social. El certamen nació como homenaje a cuatro cooperantes asesinados, Flors Sirera, Luis Valtueña, Manuel Madrazo y Mercedes Navarro, que fueron asesinados en Ruanda y Bosnia-Herzegovina mientras participaban en proyectos de acción humanitaria. Desde entonces, 1997, el premio se ha consolidado como un espacio de reconocimiento al fotoperiodismo comprometido.

Las imágenes premiadas en cada edición reflejan historias de migración, crisis climáticas, guerras, pobreza o desigualdad, demostrando el poder de la fotografía documental para sensibilizar a la sociedad. En una época marcada por la sobreabundancia de información y la inmediatez digital, estos premios reivindican el valor de la mirada pausada y del relato visual construido con rigor periodístico. Cada fotografía se convierte así en una ventana abierta al mundo y en una llamada a la empatía colectiva.

En la convocatoria de la 29ª edición se recibieron 6130 fotografías tomadas por 680 autores y autoras de 84 países. En la misma, el ganador fue Samuel Nacar, con "Las sombras ya tienen nombre", seguido de Jehad Al-Sharafi, con "Muerte eterna". La segunda finalista fue Valentina Sinis, con el trabajo "Si las mujeres afganas desvelaran sus historias" y en tercer lugar, el fotoperiodista Santi Palacios, con "Nadie llegó a tiempo", del cual también podemos ver otra exposición estos días junto al Centro Nacional de Fotografía. El ganador, Samuel Nacar, también ofrecerá una ponencia el día de la inauguración del festival, 13 de mayo, a las 19.15 en el Palacio de la Audiencia.