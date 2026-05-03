El Mercado Municipal de Soria acoge ‘Familias a Contracorriente’ como parte de OnPhoto Soria

La calle se convierte en museo para celebrar el X aniversario de OnPhoto Soria.MonteseguroFoto

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

La calle se convierte en museo para celebrar el X aniversario de OnPhoto Soria. En esta ocasión, los muros exteriores del Mercado Municipal sirven de soporte para una narrativa necesaria: la de aquellas estructuras familiares que habitan en los márgenes de lo convencional. A través de 12 retratos de gran formato, Aitor Fernández nos invita a "tropezar" con realidades que, aunque a menudo invisibilizadas, sostienen el tejido social con una fuerza arrolladora.

La exposición es un ejercicio de honestidad documental. Desde familias nómadas y homoparentales hasta proyectos de crianza comunitaria o acogida temporal, Fernández captura la esencia de la convivencia por convicción. No se trata solo de fotografía; es un testimonio de cómo la ayuda mutua y los vínculos de amistad están redefiniendo el concepto de hogar, alejándose del individualismo para abrazar modelos más humanos y transformadores.

La muestra, comisariada por AFOMIC, podrá visitarse al aire libre hasta el 29 de mayo, ofreciendo una oportunidad única para reflexionar sobre la pluralidad de nuestra sociedad mientras se recorre el corazón de la ciudad.