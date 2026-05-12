Graffiti Garbi: grabado experimental en El Kiosco

Esta nueva propuesta artística del ceramista Miguel Rodríguez, basada experimentación con la técnica del grabado, invita a contemplar una serie de obras donde lo industrial y lo salvaje dialogan en equilibrio
El espacio El Kiosco acoge la nueva propuesta artística del ceramista Miguel Rodríguez, una exposición centrada en una serie de monotipos de gran fuerza visual donde el color, la textura y la materia adquieren un papel protagonista. La muestra reúne composiciones en formato vertical marcadas por tonos vibrantes y una marcada vocación experimental, en las que el artista explora nuevas posibilidades expresivas dentro del grabado contemporáneo. Las obras plantean un diálogo constante entre la abstracción y el gesto matérico, invitando al espectador a una contemplación pausada y sensorial.
La singularidad de la exposición reside en la técnica desarrollada por el propio autor, fruto de la investigación y de su experiencia laboral en el ámbito de la rotulación y la serigrafía. Rodríguez reutiliza materiales industriales como vinilos recortados y adheridos sobre soportes de acetato, dibond o aluminio para construir matrices cargadas de relieve y textura. Estas superficies son posteriormente trabajadas mediante tórculo y tintas offset, un proceso que aporta profundidad cromática y un acabado casi orgánico. El resultado son estampaciones únicas en las que conviven la precisión técnica y la espontaneidad del accidente gráfico, generando imágenes de gran intensidad visual.
Con esta exposición, Miguel Rodríguez amplía los límites tradicionales del grabado y reivindica la experimentación como motor creativo. Sus piezas transforman materiales vinculados al ámbito industrial en superficies cargadas de expresividad, donde lo mecánico y lo intuitivo encuentran un equilibrio inesperado. La muestra no solo permite descubrir una técnica innovadora, sino también acercarse a una manera de entender el arte como proceso abierto, en constante transformación y búsqueda. La muestra puede visitarse durante el mes de mayo en el espacio El Kiosco, en el parque de la Dehesa, en el horario de apertura del espablecimiento.
Graffiti Garbi, una exposición de Miguel Rodriguez Escalada
Graffiti Garbi, una exposición de Miguel Rodriguez Escalada
Graffiti Garbi, una exposición de Miguel Rodriguez Escalada
Graffiti Garbi, una exposición de Miguel Rodriguez Escalada
Graffiti Garbi, una exposición de Miguel Rodriguez Escalada
Graffiti Garbi, una exposición de Miguel Rodriguez Escalada
Graffiti Garbi, una exposición de Miguel Rodriguez Escalada
Graffiti Garbi, una exposición de Miguel Rodriguez Escalada
Graffiti Garbi, una exposición de Miguel Rodriguez Escalada
Graffiti Garbi, una exposición de Miguel Rodriguez Escalada
Graffiti Garbi, una exposición de Miguel Rodriguez Escalada
Graffiti Garbi, una exposición de Miguel Rodriguez Escalada
Graffiti Garbi, una exposición de Miguel Rodriguez Escalada
Graffiti Garbi, una exposición de Miguel Rodriguez Escalada
Graffiti Garbi, una exposición de Miguel Rodriguez Escalada
Graffiti Garbi, una exposición de Miguel Rodriguez Escalada