Graffiti Garbi: grabado experimental en El Kiosco

Esta exposición invita a descubrir nuevas posibilidades en la técnica del grabadoMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

El espacio El Kiosco acoge la nueva propuesta artística del ceramista Miguel Rodríguez, una exposición centrada en una serie de monotipos de gran fuerza visual donde el color, la textura y la materia adquieren un papel protagonista. La muestra reúne composiciones en formato vertical marcadas por tonos vibrantes y una marcada vocación experimental, en las que el artista explora nuevas posibilidades expresivas dentro del grabado contemporáneo. Las obras plantean un diálogo constante entre la abstracción y el gesto matérico, invitando al espectador a una contemplación pausada y sensorial.

La singularidad de la exposición reside en la técnica desarrollada por el propio autor, fruto de la investigación y de su experiencia laboral en el ámbito de la rotulación y la serigrafía. Rodríguez reutiliza materiales industriales como vinilos recortados y adheridos sobre soportes de acetato, dibond o aluminio para construir matrices cargadas de relieve y textura. Estas superficies son posteriormente trabajadas mediante tórculo y tintas offset, un proceso que aporta profundidad cromática y un acabado casi orgánico. El resultado son estampaciones únicas en las que conviven la precisión técnica y la espontaneidad del accidente gráfico, generando imágenes de gran intensidad visual.

Con esta exposición, Miguel Rodríguez amplía los límites tradicionales del grabado y reivindica la experimentación como motor creativo. Sus piezas transforman materiales vinculados al ámbito industrial en superficies cargadas de expresividad, donde lo mecánico y lo intuitivo encuentran un equilibrio inesperado. La muestra no solo permite descubrir una técnica innovadora, sino también acercarse a una manera de entender el arte como proceso abierto, en constante transformación y búsqueda. La muestra puede visitarse durante el mes de mayo en el espacio El Kiosco, en el parque de la Dehesa, en el horario de apertura del espablecimiento.