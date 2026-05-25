La escuela musical de la JOSS abre su plazo de inscripción para jóvenes músicos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La cantera de músicos sorianos tendrá desde la próxima semana una convocatoria abierta para seguir perfeccionándose. La Asociación Cultural Joven Orquesta Sinfónica de Soria (JOSS) anuncia que abre plazo para nuevo alumnado para la escuela de música Enclave Musical.

Desde el día 1 de junio a las 10.00 horas hasta el 16 de junio a las 21.00 horas se puede rellenar el formulario de matrícula para el curso 2026/2027. La escuela de música de Soria Enclave Musical de la JOSS imparte clases de piano, trompeta, clarinete, trombón, violín, viola, violonchelo, oboe, flauta travesera, percusión clásica, tradicional y moderna, guitarra española y eléctrica, saxofón, canto, dulzaina y ukelele. En total 17 instrumentos mas la voz.

Además también oferta una gran variedad de clases grupales: lenguaje musical, Max y Mía (pedagogía musical pensada para los y las más pequeños), música y movimiento, banda juvenil, banda de adultos, orquestita de cuerda frotada, orquesta de guitarras, agrupación de dulzaina y coro.

Según señalaron desde la la asociación, no importa la edad ni los conocimientos previos, solo las ganas de disfrutar haciendo música.