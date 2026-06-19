En imágenes: Sonrisas y lágrimas finaliza la programación cultural en Soria

Doble sesión y una Audiencia abarrotada para despedir la programación cultural de primaveraMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

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El Palacio de la Audiencia bajó el telón de su temporada cultural con una propuesta de gran formato: el musical 'Sonrisas y lágrimas' con doble sesión y sin butacas para contemplar la espectacular puesta en escena de la célebre historia de la familia Von Trapp. La producción, a cargo de TheatreProperties, deja paso a una agenda estival que arrancará nada más cruzar las fiestas de San Juan.

En cuanto al espectáculo que cerró la temporada, la trama de 'Sonrisas y lágrimas' resulta familiar para el gran público: María Rainer es una joven novicia de espíritu inquieto y profunda vocación musical que no termina de encajar en la rigidez de su congregación. La abadesa, consciente de ello, decide enviarla como institutriz al hogar del capitán Von Trapp, un militar viudo de la armada austrohúngara con siete hijos. Lo que María encuentra al llegar es un hombre entristecido y distante, que ha impuesto en casa una disciplina cuartelaria. Pero su energía y su amor por la música obran el milagro y los niños se rinden a su encanto, la casa se llena de canciones y, poco a poco, entre María y el capitán surge algo más que gratitud. Todo ello se desarrolla en un momento de creciente tensión política, con el nazismo ganando terreno y la anexión de Austria al Tercer Reich proyectando su sombra sobre la familia.

El verano llegará cargado de propuestas para todos los gustos. Entre los ciclos más esperados figuran el festival de música afroamericana Enclave de Agua, Soria Rock y la Feria del Libro-Expoesía. La calle se convertirá en el escenario natural de buena parte de estas actividades.