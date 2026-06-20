El único pueblo de España excomulgado está junto al Moncayo y lleva siglos rodeado de leyendas de brujas

Trasmoz conserva su arquitectura tradicional y una fama ligada a las historias de brujas y a su singular pasado, que lo han convertido en uno de los pueblos más curiosos de EspañaCanal de Youtube MITOLOGÍA IBÉRICA

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Trasmoz es uno de esos lugares donde la historia y la leyenda se mezclan hasta el punto de resultar inseparables. Situado a los pies del Moncayo, en la provincia de Zaragoza y muy cerca del límite con Soria, este pequeño municipio zaragozano se ha convertido en un destino singular por una razón que ningún otro pueblo de España puede reclamar: su fama de localidad excomulgada. A ello se suma una larga tradición de relatos sobre brujas, maldiciones y sucesos misteriosos que han alimentado durante siglos su aura legendaria.

La historia de Trasmoz, el único pueblo de España excomulgado

La fama de Trasmoz se remonta al siglo XIII. Según relatan diversas tradiciones históricas recogidas por investigadores y divulgadores de la zona, el conflicto surgió a raíz de las disputas entre los habitantes del pueblo y el poderoso Monasterio de Veruela por el aprovechamiento de recursos naturales del entorno.

La tensión fue creciendo hasta que, según la versión más difundida, el abad del monasterio solicitó la excomunión del pueblo. La medida convirtió a Trasmoz en una localidad marcada para siempre por una reputación excepcional dentro de la historia española.

Con el paso de los siglos, aquella excomunión fue alimentando todo tipo de relatos populares. La idea de un pueblo situado al margen de la autoridad eclesiástica favoreció la aparición de historias relacionadas con la magia, la alquimia y la brujería, elementos que todavía hoy forman parte de la identidad cultural de la localidad.

Trasmoz y las leyendas de brujas que siguen atrayendo visitantes

La relación de Trasmoz con la brujería es uno de los aspectos que más curiosidad despierta entre quienes visitan el municipio. Durante generaciones, las historias sobre hechiceras y personajes vinculados a prácticas mágicas fueron transmitiéndose de forma oral.

Entre las figuras más conocidas aparece la llamada Tía Casca, una mujer que forma parte del imaginario popular de la localidad y cuya historia continúa generando interés entre estudiosos y visitantes. Las leyendas le atribuían poderes sobrenaturales y la capacidad de realizar hechizos, aunque resulta difícil separar los hechos documentados de los relatos construidos por la tradición popular.

Esta conexión con el mundo de las brujas ha llevado al pueblo a reivindicar parte de ese legado como elemento cultural y turístico. Hoy es posible encontrar referencias a estas historias en distintos rincones de Trasmoz, desde esculturas hasta espacios temáticos dedicados a la magia y las leyendas locales.

El castillo de Trasmoz y la inspiración de Gustavo Adolfo Bécquer

Uno de los grandes símbolos del municipio es su castillo, visible desde distintos puntos del entorno del Moncayo. La fortaleza, que domina el paisaje desde lo alto, ha sido durante siglos protagonista de numerosas historias relacionadas con apariciones, rituales y sucesos extraordinarios.

La fama del lugar se amplificó durante el siglo XIX gracias a la visita de Gustavo Adolfo Bécquer. El escritor se alojó durante una temporada en el cercano Monasterio de Veruela y encontró en el entorno del Moncayo una importante fuente de inspiración.

Fruto de aquella estancia nacieron varios textos recopilados posteriormente en Cartas desde mi celda, donde describió paisajes, personajes y leyendas de la zona. Aquellas páginas contribuyeron decisivamente a consolidar la imagen romántica y misteriosa de Trasmoz, convirtiéndolo en uno de los pueblos legendarios más conocidos de España.

Trasmoz mantiene viva una historia única en España

A pesar de contar con una población reducida, Trasmoz sigue despertando una enorme curiosidad. Muchos viajeros llegan atraídos por las historias de brujas, por la singularidad de su excomunión o simplemente por el atractivo paisaje que ofrece el entorno del Moncayo.

La localidad ha sabido convertir ese pasado lleno de leyendas en parte de su identidad. El castillo, los miradores, las referencias a las brujas y la conexión con la obra de Bécquer forman un conjunto difícil de encontrar en otro lugar del país.

Quizá por eso, siglos después de aquellos enfrentamientos con el Monasterio de Veruela, Trasmoz continúa siendo conocido como el único pueblo de España excomulgado. Un lugar donde la frontera entre la historia y la leyenda sigue generando preguntas, fascinación y un innegable atractivo para quienes buscan descubrir algunos de los rincones más singulares del patrimonio español.