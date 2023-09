Jessica Gonzalo y Juanito X de Cuadra Garel, oro en el Campeonato de España de Doma Clásica

Ana Hernando

La amazona burgense Jessica Gonzalo no para de sumar triunfos con su caballo Juanito X de Cuadra Garel, ya que se ha impuesto en el Campeonato de España de Doma Clásica de Menores 2023 ante más de 50 equipos. La deportista de El Burgo de Osma formaba parte del equipo de Castilla y León que ha ganado el oro, por delante de Andalucía que obtuvo la segunda posición y Cataluña que finalizó en tercer lugar.

Jessica Gonzalo y Juanito X, de categoría infantil, formaba equipo con Alba Abollo y Elvillar CS, Carla de la Fuente y Fijo, amazonas de la categoría U25, así como Manuel Crespo y Bandolero, de categoría alevín, teniendo como jefa de equipo a Yolanda Fontela.

Este fin de semana continúa el campeonato de España con las disputas en categorías individuales, donde Jessica Gonzalo todavía puede dar más sorpresas, completando así un verano lleno de éxitos, después de obtener la medalla de bronce en la categoría children con la selección nacional española en el Campeonato de Europa al que acudió junto a su entrenador, Juan García Elvira, de Cuadra Garel en La Olmeda y su caballo Juanito X, celebrado el pasado mes de julio.

Esta joven de 14 años sabe que es importante seguir entrenando. “A mí me gustaría dedicarme a esto profesionalmente”, se marca a más largo plazo, pero sin olvidar la importancia de seguir estudiando y contemplar otras opciones. “Quiero seguir en el mundo del caballo”, reitera, sin olvidar sus estudios, sabiendo que es importante ser muy constante, pero “a mi me gusta mucho y nunca me ha parecido un sacrificio, no me cuesta ponerme”, afirma, reconociendo también que le gustan mucho los animales y en especial el caballo.

Con Juanito X, con el que lleva entrenando años, ha creado un gran vínculo, “hay que entenderle y escucharle, porque es un ser vivo y no hace lo que quieras”, por eso debe controlar muchas cosas y saber crear esa relación.