Alegría en la media veda

Redacción Leonardo de la Fuente

La caza de la paloma torcaz y la paloma bravía que dio comienzo el pasado sábado día 26 de agosto está animando la temporada cinegética de la media veda que, en lo referente a las codornices, y aun siendo mejor el inicio que la pasada temporada, no está deparando los resultados que los aficionados esperaban.

El pasado día 15 comenzaba esta nueva temporada de caza y lo hacía con miles de cazadores buscando a la reina de la media veda, a la codorniz, pero la temporada en esa primera jornada no se alcanzaron los resultados que el aficionado a la caza de las africanas esperaban, siendo muchos los cazadores que se volvieron a casa sin disparar un solo tiro sobre las codornices aunque también hubo aficionados que tuvieron la fortuna de encontrar codornices en sus cotos, principalmente en cotos palentinos, sorianos, leoneses, burgaleses, e incluso algunos vallisoletanos donde sus socios al menos si se divirtieron. Con los rastrojos todavía sin haber pasado por ellos las gradas de disco, porque esta labor no está permitida este año hasta el 1 de septiembre, han sido muchos los aficionados los que con sus perros por delante siguieron intentando encontrar codornices, lográndose algunas buenas perchas, dedicándose otro buen número de escopetas a buscar el conejo de monte, muy abundante en ciertos cotos, pero por lo general cundió el desánimo muy pronto entre los cazadores que esperaron al día 26 para ir a la caza de las palomas.

Estas dos aves autorizadas a cazar, paloma bravía y paloma torcaz en estos cuatro primeros días de campaña transcurridos, hasta la fecha sí han sido fructíferos, habiéndose escuchado un buen número de disparos en muchos de los cotos regionales, sobre todo en aquellos que están más cerca de las grandes urbes ya que la paloma torcaz, y también la paloma de la torre ocupan estos lugares y en sus desplazamientos lógicamente salen a buscar comida en los cotos más cercanos a los grandes núcleos. Así las cosas, en cotos del alfoz vallisoletano, de León, Zamora, Segovia y un buen número de localidades de Castilla y León en estos días si se están cazando palomas como para señalar que la temporada vuelve a ser muy buena.

Curiosamente la tórtola común no se puede cazar, este año por tercer año consecutivo, y sí se están viendo muy buenos pasos de tórtolas por las dehesas salmantinas, por las comarcas de Sayago y de los arribes del Duero en Zamora y por las zonas de girasol de Segovia, aunque el número de capturas autorizadas para esta especie es el de cero ejemplares. Desde primeras horas de la mañana y a últimas horas de la tarde es frecuente ver apostados en los mejores pasos palomeros a los cazadores que disfrutan en estas primeras horas de muy buenas tiradas, algo que previsiblemente seguirán haciendo hasta el final de la campaña, el 17 de septiembre, que es cuando concluirá con carácter general esta media veda que autoriza a cazar, codorniz, conejo, paloma torcaz, paloma bravía, urraca, zorro y corneja. En otro orden de cosas la Junta de Castilla y León aún no ha dado a conocer los resultados de la campaña cinegética del pasado año, que al menos en la media veda fue muy mala, y que no hace sino reafirmar que los resultados oficiales que se ofrezcan van a ser muy bajos, y en cualquier caso inferiores a la media de los últimos años y situando la campaña 2022, casi con seguridad, como la peor en cuanto a resultados de codorniz en lo que llevamos de siglo. Hay que esperar pero a los cazadores de la región no les quita nadie de la cabeza que la última campaña codornicera pasará la historia como nefasta, salvo en algún santuario codornicero, donde se pudieron maquillar una cifras pésimas.