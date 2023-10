El BM Soria consolida su liderato tras vencer con solvencia en Torrelavega

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El BM Soria sigue imparable al sumar su quinta victoria, manteniéndose invicto en este inicio de temporada. No fue un paseo para los de Jordi Lluelles la visita a Torrelavega, donde el Bathco apretó de principio a final y obligó a los visitantes a emplearse a fondo en todo momento, pero el buen hacer del colectivo soriano, y el acierto de Vinicius ante la puerta contraria acabaron siendo decisivos.

BM Soria buscaba su quinto triunfo consecutivo y, como viene siendo habitual, desde el inicio marcó el ritmo de partido. Los de Lluelles tenían el balón y trataban de abrirse paso entre la muralla defensiva que habían impuesto los locales tratando de frenar al rival. Tardaron un minuto y medio los castellano leoneses en abrir el cerrojo, pero Figueredo, con dos goles consecutivos, obligando a los locales a salir de la cueva. Se volvía entonces el partido de ida y vuelta, y aunque BM Soria iba siempre por delante, los locales empujaban y conseguían mantenerse con vida (4-5, minuto 7).

Vinicius daba aire de nuevo a los suyos, pero su exclusión, en el minuto 13, permitía a Bathco Torrelavega mantenerse a flote. Los locales seguían confiando en su buena labor defensiva y por momentos conseguían frenar al rival, que sufría con las rotaciones y veía como los locales conseguían igualar el partido a nueve goles a falta de poco mas de diez minutos para finalizar la primera mitad (9-9). Paraba el partido Jordi Lluelles en busca de soluciones. Los suyos estaban teniendo muchos problemas para sacudirse la presión local y no conseguían mantener la intensidad durante demasiado tiempo. Tampoco en defensa acababan de estar los sorianos todo lo intensos que deberían. A la vuelta, los visitantes metieron una marcha mas, corrigieron sus faltas de concentración, trataron de no cometer errores y se mostraron más contundentes en todas sus líneas, lo que les llevó a protagonizar un nuevo arreón que colocaba el 10-13 en el luminoso. esta vez, sin embargo, no hubo ´apagón´ y BM Soria mantuvo el control y la intensidad hasta el minuto 30, al que llegaba ya con 7 goles de renta (12-19).

Los locales trataron de hacerse fuertes en defensa en el inicio de la segunda mitad, y lo consiguieron durante los dos primeros minutos, cortando las vías de penetración de los sorianos, pero la exclusión de Gandara permitía a los sorianos abrir el cerrojo. Aún así, el encuentro transcurría ahora con relativa igualdad e idas y venidas. Los sorianos no querían asumir demasiados riesgos y les bastaba con mantener la renta que ya tenían ante un rival obligado a todo lo contrario. Aprovechaban los sorianos los contragolpes para no ceder un ápice de terreno pese al empuje de Bathco Torrelavega (minuto 39). Ni siquiera la exclusión de Marcos García permitía a los locales recortar diferencias de manera significativa y BM Soria parecía tener el partido mas que encarrilado. Se desesperaban los de Torrelavega, que en el minuto 45 paraban el partido en busca de una solución desesperada para neutralizar, en los restantes 15 minutos, los 8 goles de ventaja de que gozaban ya los visitantes (18-26).

No iba a rendirse el equipo local, que se encomendó al acierto de Carlos Gómez para meterse de nuevo en el partido y colocarse a solo 3 goles de diferencia a falta de nueve minutos para la conclusión (25-28). Sin embargo, cuando parecía que la cosa podía complicarse, Vinicius se echó el equipo a la espalda y con 3 goles consecutivos volvió a abrir brecha en el luminoso (27-33, minuto 58). Tuvo que abandonar la pista el jugador de Balonmano Soria los dos últimos minutos del encuentro, y Bathco Torrelavega aprovechó la superioridad para maquillar un poco el resultado, aunque poco mas tuvo ya tiempo de hacer el equipo local.