Vuelven las escopetas

Este domingo comienza la temporada general de caza menor en Castilla y León. Tras el aperitivo de la campaña de la media veda que tuvo a los aficionados pendientes de las codornices, palomas y conejos hasta mediados de septiembre, será este domingo cuando la campaña de caza más practicada en nuestra región dará comienzo en los casi 6.000 cotos de caza existentes en la Comunidad.

La temporada permanecerá abierta hasta el cuarto domingo de enero de 2024. En la Comunidad todavía son cientos los aficionados que aún continúan esperando ver publicada una Orden de vedas, que ya no se publica en Castilla y León desde hace dos años puesto que es la propia Ley de Caza la que ha establecido de forma fija, y para todos los años, estos periodos de caza, tanto para la media veda, como para la general o para la caza mayor.

Los días hábiles para la caza menor en esta campaña serán jueves, sábados, domingos y festivos de carácter nacional y autonómico, o bien los días que establezca cada coto y que, por lo general, en una gran mayoría son domingos y festivos.

En este sentido y de cara a la nueva temporada que está llamando a la puerta son muchísimos los cotos que contemplan con recelo la apertura y van a retrasar el desvede de la temporada de caza ante la poca perdiz que se presume que crío este año. La sequía soportada este verano, la ausencia de lluvias y las escasas polladas de perdiz avistadas hasta la fecha ha motivado que hayan sido los propios cazadores de multitud de clubes y sociedades quienes han decidido no disparar a la perdiz en las primeras jornadas de la temporada mientras que en algunos cotos no se las va cazar en toda la campaña, pues el aficionado prefiere preservar a la perdiz que no está atravesando por sus mejores momentos, aunque lógicamente hay cotos donde la patirroja no ha acusado la merma que muchos acotados sí se está constatando.

De este modo en muchos cotos donde se va a retrasar la apertura para la perdiz sus socios dedicarán la primera jornada a buscar conejos, que también ha acusado una considerable baja en algunos lugares, palomas torcaces, bravías o zuritas, que mantienen excelentes poblaciones, los primeros zorzales de la temporada, que ya están entrando, y también a controlar zorros, pues está considerado como una especie que incide negativamente entre muchas especies cinegéticas y no cinegéticas.

Para las becadas habrá que esperar unas pocas semanas para dar con ellas, aunque ya hay quien asegura haber levantado alguna en cotos de caza del norte de la Comunidad. Para la caza de la liebre son cientos los cotos donde la escopeta las respeta y no las dispara, dejando a las rabonas para que sean corridas por los galgos, que ya llevan cazando desde el día 12 de octubre.

Sobre la liebre los aficionados galgueros reseñan que, «estamos corriendo algunas rabonas menos que el año pasado y afrontamos un año que va a ser duro. Por si fuera poco también se han detectado liebres enfermas con mixomatosis,- que no muertas-, en algunos correderos de la Comunidad».