Las chicas del San José apuestan por ampliar su ventaja en el liderato

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El San José manda en la Liga Gonalpi y quiere que su dominio sea mayor después de la celebración de la séptima jornada de este fin de semana. Las sorianas reciben desde las 16.15 horas del domingo a un rival asequible como es el Parquesol B y se quieren aprovechar del descanso del Zamora Amigas del Duero, que es su más inmediato perseguidor.

Parquesol B no debería ser rival para un San José que no conoce la derrota en lo que va de temporada, con unos números que le colocan como líder con cinco victorias y un empate. Todo lo contrario que la escuadra pucelana que no sabe lo que es ganar al tener un saldo de tres empates y otras tantas derrotas. La lógica dice que el equipo entrenado por Hugo Palomar debería vencer sin mayores sofocos para alcanzar la cifra de los 19 puntos.

Un triunfo haría más líder al San José ya que Zamora se quedaría con 15 puntos al tener jornada de descanso. El Real Valladolid Simancas es tercero con 13 y este fin de semana visita a un Atlético Lince que quiere escalar puestos en la clasificación.

El objetivo del San José es conseguir la primera plaza que se le negó la campaña pasada en beneficio de la Bovedana de Zamora. Las sorianas se quedaron con la miel del ascenso en los labios y ahora apuestan por recuperar el terreno perdido.