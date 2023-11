Toribio reconoce que los dos últimos resultados del Grupo Herce son "un toque de atención"

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Alberto Toribio sólo piensa en el partido más inmediato, el de este sábado a partir de las 19.00 horas ante el colista Villena Petrer, a pesar de que el Grupo Herce Soria tiene por delante su estreno en la competición Europea y un calendario apretado en las dos próximas semanas. El entrenador de los celestes huye de cualquier tipo de relajación por el hecho de visitar a un rival que no conoce la victoria y avisa que "los dos últimos resultados ante Valencia y Palma son un toque de atención". Ante los valencianos se perdía y contra los baleares el triunfo fue más sufrido de lo esperado.

El vallisoletano no escondía que en estas dos jornadas el rendimiento de los sorianos había bajado y lo calificaba como "normal este pequeño bajón tras una pretemporada que fue muy fuerte". Dos semanas en las que se ha bajado el pistón y en las que el Grupo Herce no ha podido contar con una de sus piezas importantes como es el líbero Álex San Martín, con una importante lesión de tobillo. "Claro que el equipo se resiente sin él, pero cualquiera de la plantilla que falte se nota. Santi Aulisi lo está intentando hacer lo mejor que puede".

En relación a la ausencia de San Martín de cara al futuro, Toribio comentaba que "no sabemos cuándo podrá estar con nosotros. Es una lesión fuerte, aunque el jugador está trabajando muy duro en su recuperación para volver lo antes posible. La temporada es muy larga y no vamos a arriesgar nada con su tobillo". Lo que está claro es que el líbero titular no estará ante el Villena Petrer y tampoco estará para los encuentros de la Copa CEV contra Vojvodina Novi Sad, el primero el próximo miércoles 22 a las 19.00 horas en tierras serbias.

El preparador de los sorianos espera la mejor versión de los suyos este sábado en tierras alicantinas y se atrevía asegurar que "está siendo la mejor semana de entrenamientos en lo que va de campaña". Toribio descarta cualquier tipo de relajación ante el colista y destacaba la aportación de jugadores en el rival como es el ex celeste Gerard Osorio. El pucelano dejaba claro que en esta jornada octava de la Superliga van a jugar los mejores de la rotación del Grupo Herce. "No haremos cambios pensando en Europa. Lo primero que tenemos que hacer es ganar a Petrer, un conjunto que no ha ganado y que ante nosotros tiene poco que perder".

Toribio continuaba refiriéndose a los alicantinos e indicaba que "no han tenido un inicio fácil de la temporada debido a las lesiones y al hecho de que los visados de sus jugadores extranjeros no han llegado a tiempo". Eso sí, el técnico explicaba que ve mejoría en un rival que "ha espabilado" en las últimas jornadas. "Si quieren conseguir la permanencia, que imagino que será su objetivo principal, tienen que ser fuertes en casa".

El Grupo Herce pasaba más apuros de los esperados para superar el pasado fin de semana a Palma y Toribio analizaba el choque desde el plano positivo porque "logramos sobreponernos y acabar ganando". El celeste ponía en valor la remontada y señalaba que "los equipos donde crecen es en la dificultad. Es un gran mérito cómo reaccionó el equipo ante Palma. Ahora hay que demostrar este crecimiento en Villena".

Viaje a Serbia desde Barcelona para jugar en Europa

El Grupo Herce Soria jugará el miércoles 22, desde las 19.00 horas, el encuentro de ida de los dieciseisavos de final de la Copa CEV en la cancha de la Vojvodina Novi Sad y el plan de viaje ya está diseñado por el club. El equipo volará desde el aeropuerto del Prats en Barcelona en la jornada del martes y su destino será Belgrado. Desde la capital de Serbia se tomará un autobús rumbo a Novi Sad, una localidad que está a poco más de 200 kilómetros